Сервис Ccloan рассказал об особенностях микрокредитов

Украинская микрокредитная компания поделилась информацией о плюсах микрокредитования.

В последнее время услуга микрокредитования набирает все большую популярность, выходя на первое место среди возможных способов быстрого получения денег. За 2018 год украинцы взяли в кредит больше, чем когда-либо раньше. Это говорит о том, что все больше людей отдают предпочтение небольшим займам.

Статистика показывает, что на протяжении 2018 года микрокредитные организации выдали почти 400 тысяч быстрых займов. Средняя сумма кредита составила 4,5 тысячи гривен. Почти треть миллиона жителей Украины планируют свой бюджет, учитывая возможность займа.

В чем выгода микрокредитов

Быстрая выдача денег

Если клиент подключен к интернету, он сможет быстро получить деньги прямо себе на карту. Услугой можно пользоваться даже с мобильного устройства, из любой точки Украины.

Минимальная степень подтверждения

Чтобы запросить кредит, понадобится только документ, удостоверяющий личность и контактные данные. После одобрения необходимая сумма будет зачислена на карту, указанную при заполнении формы заявки.

Прозрачные условия

Все детали работы сервиса и условия того, как можно получить кредит по паспорту, находятся на сайте Ccloan.ua. Там клиент может ознакомиться с условиями погашения, лимитом суммы и прочими подробностями.

Как получить микрокредит

Пользоваться сервисами микрокредитных компаний очень просто. Все они используют схожий алгоритм работы, который состоит из нескольких этапов:

Регистрация на сайте компании.

Выбор необходимых параметров кредита (сумма, срок возврата).

Заполнение заявки на получение кредита, куда вносятся личные данные и номер карты для зачисления денег.

Заключение договора с компанией путем SMS-подтверждения.

Одобрение кредита МФО и зачисление требуемой суммы на карту.

Подробности о МФО сервисах

Каждая добросовестная компания, выдающая микрокредиты, указывает подробное описание своих услуг и размещает на сайте условия выдачи и возврата. Если у клиента возникают дополнительные вопросы, можно адресовать их консультантам сервиса, которые смогут объяснить любой аспект работы.

Зарегистрированный пользователь может пользоваться личным кабинетом, в котором указывается информация о текущем займе. Здесь можно посмотреть дату окончания срока возврата, а также проверить остальные детали. Кроме того, в личном кабинете можно вернуть займ.