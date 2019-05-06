Сервіс Ccloan розповів про особливості мікрокредитів

Українська микрокредитная компанія поділилася інформацією про плюси мікрокредитування.

останнім часом послуга мікрокредитування набирає все більшу популярність, виходячи на перше місце серед можливих способів швидкого отримання грошей. За 2018 рік українці взяли в кредит більше, ніж коли-небудь раніше. Це говорить про те, що все більше людей віддають перевагу невеликим позиками.

Статистика показує, що протягом 2018 року мікрокредітние організації видали майже 400 тисяч швидких позик. Середня сума кредиту склала 4,5 тисячі гривень. Майже третину мільйона жителів України планують свій бюджет, враховуючи можливість позики.

У чому вигода мікрокредитів

Швидка видача грошей

Якщо клієнт підключений до інтернету, він зможе швидко отримати гроші прямо собі на карту. Послугою можна користуватися навіть з мобільного пристрою, з будь-якої точки України.

Мінімальна ступінь підтвердження

Щоб отримати кредит, знадобиться лише документ, що посвідчує особу і контактні дані. Після схвалення необхідна сума буде зарахована на карту, вказану при заповненні форми заявки.

Прозорі умови

Всі деталі роботи сервісу та умови того, як можна отримати кредит за паспортом, знаходяться на сайті Ccloan.ua. Там клієнт може ознайомитися з умовами погашення, лімітом суми та іншими подробицями.

Як отримати мікрокредит

Користуватися сервісами микрокредитных компаній дуже просто. Всі вони використовують схожий алгоритм роботи, який складається з декількох етапів:

Реєстрація на сайті компанії.

Вибір необхідних параметрів кредиту (сума, строк повернення).

Заповнення заявки на отримання кредиту, куди вносяться особисті дані та номер картки для зарахування грошей.

Укладення договору з компанією шляхом SMS-підтвердження.

Схвалення кредиту МФО та зарахування необхідної суми на мапу.

Подробиці про МФО сервісах

Кожна сумлінна компанія, що видає мікрокредити, вказує докладний опис своїх послуг та розміщує на сайті умови видачі і повернення. Якщо у клієнта виникають додаткові питання, можна адресувати їх консультантів сервісу, які зможуть пояснити будь-який аспект роботи.

Зареєстрований користувач може користуватися особистим кабінетом, в якому зазначається інформація про поточний позику. Тут можна подивитися дату закінчення терміну повернення, а також перевірити інші деталі. Крім того, в особистому кабінеті можна повернути позику.