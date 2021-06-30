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Сервис автоматической оценки недвижимости позволит экономить деньги и время при оценке имущества, - Сенниченко

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Киев, Среда 30 июня 2021 10:12
Сервис автоматической оценки недвижимости позволит экономить деньги и время при оценке имущества, - Сенниченко Фото: Дмитрий Сенниченко (facebook.com/dmitry.sennychenko)
Автор: РБК-Украина

Фонд государственного имущества Украины запустил бесплатный сервис автоматической оценки недвижимости.

Об этом сообщил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко в Facebook.

"Фонд госимущества презентует революционный Сервис автоматической оценки недвижимости. Это совершенно новый ІТ-продукт, который позволит каждому гражданину самостоятельно и бесплатно определить оценочную стоимость своей квартиры или земельного участка и получить электронную справку о ней", - отметил он.

Сенниченко добавил, что благодаря запуску этого сервиса при купле-продаже 18 типов недвижимости "теперь не нужно идти к оценщику и платить средства".

Вместе с тем, если определена оценочная стоимость не удовлетворит пользователя - он может обратиться к частному оценщика.

Глава ФГИУ отметил, что благодаря донорской помощи международных партнеров, на разработку этого программного продукта не было потрачено ни копейки из государственного бюджета.

За первые полдня работы сервисом воспользовались более 2,5 тыс. граждан и более 1 тыс. нотариусов.

Напомним, ранее Дмитрий Сенниченко сообщал, что в Украине стартовала большая приватизация.

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ФГИУ недвижимость
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