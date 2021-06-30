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Сервіс автоматичної оцінки нерухомості дозволить заощаджувати гроші та час при оцінці майна, - Сенниченко

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Київ, Середа 30 червня 2021 10:12
Сервіс автоматичної оцінки нерухомості дозволить заощаджувати гроші та час при оцінці майна, - Сенниченко Фото: Дмитро Сенниченко (facebook.com/dmitry.sennychenko)
Автор: РБК-Україна

Фонд державного майна України запустив безкоштовний сервіс автоматичної оцінки нерухомості.

Про це повідомив голова ФДМУ Дмитро Сенниченко у Facebook.

"Фонд держмайна презентує революційний сервіс автоматичної оцінки нерухомості. Це цілком новий ІТ-продукт, який дозволить кожному громадянину самостійно та БЕЗКОШТОВНО визначити оціночну вартість своєї квартири чи земельної ділянки й отримати електронну довідку про неї", - зазначив він.

Сенниченко додав, що завдяки запуску цього сервісу при купівлі-продажу 18 типів нерухомості "тепер не потрібно йти до оцінювача та платити кошти".

Разом з тим, якщо визначена оціночна вартість не задовільнить користувача - він може звернутися до приватного оцінщика.

Голова ФДМУ наголосив, що завдяки донорській допомозі міжнародних партнерів, на розробку цього програмного продукту не було витрачено жодної копійки з державного бюджету.

За перші півдня роботи сервісом скористалися понад 2,5 тис. громадян та понад 1 тис. нотаріусів.

Нагадаємо, раніше Дмитро Сенниченко повідомляв, що в Україні стартувала велика приватизація.

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