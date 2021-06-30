Сервіс автоматичної оцінки нерухомості дозволить заощаджувати гроші та час при оцінці майна, - Сенниченко

Про це повідомив голова ФДМУ Дмитро Сенниченко у Facebook.

"Фонд держмайна презентує революційний сервіс автоматичної оцінки нерухомості. Це цілком новий ІТ-продукт, який дозволить кожному громадянину самостійно та БЕЗКОШТОВНО визначити оціночну вартість своєї квартири чи земельної ділянки й отримати електронну довідку про неї", - зазначив він.

Сенниченко додав, що завдяки запуску цього сервісу при купівлі-продажу 18 типів нерухомості "тепер не потрібно йти до оцінювача та платити кошти".

Разом з тим, якщо визначена оціночна вартість не задовільнить користувача - він може звернутися до приватного оцінщика.

Голова ФДМУ наголосив, що завдяки донорській допомозі міжнародних партнерів, на розробку цього програмного продукту не було витрачено жодної копійки з державного бюджету.

За перші півдня роботи сервісом скористалися понад 2,5 тис. громадян та понад 1 тис. нотаріусів.