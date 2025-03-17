У серці конкурентів: BYD планує побудувати третій завод з виробництва електромобілів у Європі

Виконавчий віце-президент BYD Стелла Лі повідомила, що китайський виробник електромобілів розглядає можливість будівництва ще одного завода, і цього разу мова може йти про Німеччину –серце європейської автомобільної промисловості.

За даними джерел у компанії, Німеччина, ймовірно, є найкращим варіантом для BYD. Німеччина є батьківщиною Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche та кількох інших автовиробників, що може суттєво спростити пошук підрядників автокомпонентів та кваліфікованого персоналу.

За статистикою, китайські бренди на початку 2025 року у Європі набирають популярність, незважаючи на загальне падіння реєстрації нових транспортних засобів. З понад 37 100 зареєстрованих електромобілів у січні 2025 року, китайські бренди займали 3,7% ринку проти 2,4% у січні 2024 року.

Оскільки ЄС поступово вводить нові тарифи на імпорт електромобілів з Китаю, BYD може компенсувати частину витрат за рахунок місцевого виробництва. Тим часом Китай також рекомендував вітчизняним компаніям не інвестувати в країни, які вводять додаткові тарифи.

Відомо, що завод BYD в Угорщині запрацює вже в жовтні цього року, другий завод у Туреччині відкриє свої ворота у 2026 році, і очікується, що загальна виробнича потужність обох заводів становитиме 500 тисяч авто на рік.