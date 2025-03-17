У серці конкурентів: BYD планує побудувати третій завод з виробництва електромобілів у Європі

Компанія BYD взяла курс на завоювання ринків Європи. За даними джерел, китайський автовиробник планує побудувати третій європейський завод у Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Reuters.
Виконавчий віце-президент BYD Стелла Лі повідомила, що китайський виробник електромобілів розглядає можливість будівництва ще одного завода, і цього разу мова може йти про Німеччину –серце європейської автомобільної промисловості.
За даними джерел у компанії, Німеччина, ймовірно, є найкращим варіантом для BYD. Німеччина є батьківщиною Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche та кількох інших автовиробників, що може суттєво спростити пошук підрядників автокомпонентів та кваліфікованого персоналу.
За статистикою, китайські бренди на початку 2025 року у Європі набирають популярність, незважаючи на загальне падіння реєстрації нових транспортних засобів. З понад 37 100 зареєстрованих електромобілів у січні 2025 року, китайські бренди займали 3,7% ринку проти 2,4% у січні 2024 року.
Оскільки ЄС поступово вводить нові тарифи на імпорт електромобілів з Китаю, BYD може компенсувати частину витрат за рахунок місцевого виробництва. Тим часом Китай також рекомендував вітчизняним компаніям не інвестувати в країни, які вводять додаткові тарифи.
Відомо, що завод BYD в Угорщині запрацює вже в жовтні цього року, другий завод у Туреччині відкриє свої ворота у 2026 році, і очікується, що загальна виробнича потужність обох заводів становитиме 500 тисяч авто на рік.
Нагадаємо, раніше аналітичне агентство Focus2move склало список найуспішніших автовиробників. Першість впевнено утримує Toyota.
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