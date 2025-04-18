"Серце Пам'яті": українська громада провела ритуальний траурний перформанс в Іспанії

Захід відбувся на Площі Святої Діви. Мета - розповісти іспанцям та туристам про російські воєнні злочини. Акцію підтримали почесний консул України Пабло Хіль, координаторка консульства Елеонора Ватраль та представниця українського омбудсмена Люсія Задорожна.



Фото: траурний захід у Валенсії

Головна площа міста на час проведення акції стала місцем тиші, болю і великої правди. На ній стояли три символічні дитячі труни, фотографії з місць влучання ракет, дитячі іграшки. Три жінки в чорному в центрі площі символізували Трійцю байдужості.

Під час акції діти також білими нитками обплели центр композиції, де були розміщені портретами загиблих дітей та дорослих як символ Павутини Пам'яті. Учасники заходу роздавали листівки іспанською та англійською мовами місцевим мешканцям, а також гостям міста.



Фото: траурний захід у Валенсії

"Це вже не війна між Україною і Росією, це - війна між добром і злом, головний наш ворог сьогодні -не Путін, а байдужість світу. Наші діти помирають на руках у матерів у прямому ефірі і весь світ просто дивиться… Ми сьогодні зверталися до усіх богів світу, до переляканих душ вбитих дітей, я сподіваюся, що нам вдалося торкнутися сердець присутніх. Не випадково ми зібралися біля Кафедрального собору Валенсії, де зберігається Святий Ґрааль, тут зібрані усі найбільші християнські реліквії, ми хочемо аби нас почули", - зазначив автор та режисер перформансу Павло Бекезін.



Фото: траурний захід у Валенсії

На акції були присутні не тільки українці. Захід підтримали жителі Валенсії та представники інших країн таких як Казахстану, Естонії, Венесуели, Польщі, Білорусі, Грузії та Литви.

"Я тут, щоб підтримати друзів, які пов'язані з Україною, ми співпереживаємо і хочемо бути поруч із тими, хто потребує підтримки. Коли я дізнаюся про новини з України, я відчуваю біль як батько двох маленьких дітей, бачити, як в Україні гинуть діти - несправедливо", - поділився місцевий учасник акції Маркос Паскуаль.