Метінвест Ахметова та "Серце Азовсталі" запустили нову програму реабілітації для військових

Група "Метінвест" у співпраці з проєктом "Серце Азовсталі" започаткувала нову програму з фізичного та психологічного відновлення захисників - "Ветеранський кемпінг". У межах програми цьогоріч заплановано відновлення для трьох груп, по 12 ветеранів у кожній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

На реабілітацію співробітників, які після служби у війську повернулися до роботи на підприємствах, компанія спрямує понад 1,6 млн грн.

Програма передбачає десятиденне перебування ветеранів у санаторії в Мукачеві. На них чекає персональна фізіологічна діагностика та медичні процедури, підтримка психологів та тілесна терапія, тибмілдинг на свіжому повітрі та іпотерапія (верхова їзда для покращення фізичного та ментального здоров'я), екскурсії до мальовничих місць Закарпаття та біосугестивна терапія для зняття наслідків стресу та поліпшення сну.

Перші дві групи ветеранів-працівників "Метінвесту" вже пройшли реабілітацію на Закарпатті.

"Ветеранський кемпінг" - не просто відпочинок. Це комплексний підхід до відновлення героїв, які повернулися з фронту. Спільний час у колі побратимів допоможе їм не лише відновити сили після фронту, а й віднайти душевний спокій та позбутися емоційної напруги", - говорить директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяна Петрук.

"Це було саме таке оздоровлення, яке я намалював собі в уяві, і навіть краще. Мені дуже сподобався насичений щоденний розклад: він допоміг мені відновитися фізично і морально, це помітили і мої близькі після мого повернення", - каже ветеран, експедитор цеху підготовки виробництва "Каметсталі" Юрій Аркуша.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в "Метінвесті" від початку великої війни майже кожен п’ятий працівник компанії пішов до війська. Нині до роботи повернулося 959 ветерані.

наразі в компанії створено цілу екосистема адаптації ветеранів: вона охоплює програми психологічної підтримки, реабілітації, перенавчання, надання вищої освіти та підготовку колективів до повернення ветеранів.

На реалізацію програм у 2025 році заплановано приблизно $550 тис.