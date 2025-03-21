"Серце Азовсталі" підписало меморандум про співпрацю з Міноборони

"Серце Азовсталі" має експертизу у питання підтримки військових, ветеранів, зокрема звільнених з полону. За два роки роботи проєкт напрацював 16 програм психологічної реабілітації, які вже довели свою ефективність. П'ять з яких вже оформлені протоколами. Спільно з міністерством ці напрацювання планують масштабувати і застосовувати для підтримки усіх військових та їхніх родин.

"Ми працюємо з вузькою категорією захисників - це військові гарнізону "Маріуполь". Але це дозволило нам напрацювати комплексну систему підтримки, яка охоплює і лікування, і психологічну реабілітацію, і забезпечення квартирами оборонців з інвалідністю, і самореалізацію наших ветеранів у цивільному житті. І ми маємо досвід роботи з військовими після полону, адже, на жаль, багато оборонців Маріуполя пройшли через це", - зазначила голова наглядової ради "Серця Азовсталі" Наталія Ємченко.

Вона додала, що ініціатива супроводжує наших захисників та захисниць від моменту виходу з полону, через реабілітацію та закриття квартирного питання, до самореалізації та працевлаштування у цивільному житті. Також важливо масштабувати ці напрацювання на всю Україну, тому так важлива співпраця з державою.

"Цей меморандум має поєднати досвід держави та громадського сектору в частині комплексної реабілітації військових. Сьогодні в системі Міноборони працює 2,5 тис. військових психологів, торік вони надали допомогу 73 тисячам військовослужбовцям. Громадські організації мають власний досвід у реабілітації військовослужбовців і цей досвід важливо досліджувати та запроваджувати його найкращі практики", - зазначив заступник Міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.