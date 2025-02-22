"Серце Азовсталі" адаптує американський досвід для підсилення ветераноцентричності

У межах проєкту буде розроблено освітню програму для муніципалітетів, що допоможе створити комфортні умови для повернення та інтеграції військових у цивільне життя. Американські експерти поділяться найкращими практиками, а українські громади адаптують їх до власних реалій. Першими учасниками стануть громади Київської та Дніпропетровської областей.

"Головна ідея в тому, щоб залучити американський досвід, який сфокусований саме на поверненні військових після служби до цивільного життя. І на базі цього створити для конкретних громад дорожню карту з великою освітньою компонентою. Тобто навчити громади практикам, які ми називаємо ветераноцентричність. Мова йде про те, що ми маємо певні стигми та острахи на рівні роботодавців, локальних громад. Мовляв, коли військові повернуться, не дуже зрозуміло, як будувати з ними відносини, яку роль вони можуть відігравати, який у них є потенціал. У американців є певний досвід. Безумовно його не можна просто привезти і передати нашим громадам, він має бути адаптованим", - розповіла голова наглядової ради "Серця Азовсталі" Наталія Ємченко.

Президент та генеральний директор America's Warrior Partnership Джим Лоррейн додав:

"Ми приїхали підтримати проєкт "Серце Азовсталі" для того, щоб поділитися нашим досвідом у розробці програм для ветеранів, зокрема в роботі з громадами. Я люблю Україну. І я щиро ввірю у свободу України. Я теж військовослужбовець, і моє покликання - служити. І я хочу допомогти уникнути тих помилок, яких свого часу припустилися ми, розбудовуючи нашу програму".

На базі аналізу ветеранських програм в українських громадах та американського досвіду буде розроблено освітню програму для муніципалітетів, як приймати ветеранів та допомагати їм адаптуватися та розвиватися. Освітньою компонентою займатиметься Київська школа економіки.

Ми дуже раді бути долученими до проєктів, пов'язаних із ветеранами. Нас запросили, як освітнього партнера, щоб створити програму навчання для муніципалітетів, щоб допомогти ветеранам якнайшвидше повернутися до цивільного життя. Наші захисники мають повертатися з фронту гідно. У цьому проєкті ми матимемо підтримку від американських колег, які приїдуть і зроблять нам аудит, що вже роблять в наших громадах, як ми зустрічаємо ветеранів, як надаємо їм підтримку. На основі цього аудиту ми зможемо скласти нашу програму. І зробити це найліпшим чином, використовуючи кращі американські практики, - зазначила керівниця офісу ветеранів KSE Тетяна Ізмайлова.

Пілотний проєкт реалізуватиметься у двох громадах - Київській та Дніпропетровській областях, розповіла директорка "Серця Азовсталі" Ксенія Сухова.

"Ми обрали саме ці дві громади, тому що для нас важлива висока присутність ветеранів та бажання міста розвиватися в цьому напрямку. Ми знаємо, що в обох цих громадах вже є певні кроки щодо ветеранської політики: створені хаби, проводяться постійні зустрічі. І для нас важливо подивитися той досвід, який вже є в громадах, та запропонувати навчальні програми - як із залученням наших американських партнерів, так і на досвіді "Серця Азовсталі", - заявила вона.

Нагадаємо, за три роки Рінат Ахметов спрямував 1,6 млрд грн на підтримку оборонців Маріуполя в рамках проєкту "Серце Азовсталі".