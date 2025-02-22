"Сердце Азовстали" адаптирует американский опыт для усиления ветераноцентричности

В рамках проекта будет разработана образовательная программа для муниципалитетов, которая поможет создать комфортные условия для возвращения и интеграции военных в гражданскую жизнь. Американские эксперты поделятся лучшими практиками, а украинские общины адаптируют их к собственным реалиям. Первыми участниками станут громады Киевской и Днепропетровской областей.

"Главная идея в том, чтобы привлечь американский опыт, который сфокусирован именно на возвращении военных после службы к гражданской жизни. И на базе этого создать для конкретных громад дорожную карту с большой образовательной компонентой. То есть научить общины практикам, которые мы называем ветераноцентричностью. Речь идет о том, что мы имеем определенные стигмы и страхи на уровне работодателей, локальных общин. Мол, когда военные вернутся, не очень понятно, как строить с ними отношения, какую роль они могут играть, какой у них есть потенциал. У американцев есть определенный опыт. Безусловно его нельзя просто привезти и передать нашим громадам, он должен быть адаптирован", - рассказала председатель наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Наталья Емченко.

Президент и генеральный директор America's Warrior Partnership Джим Лоррейн добавил:

"Мы приехали поддержать проект "Сердце Азовстали" для того, чтобы поделиться нашим опытом в разработке программ для ветеранов, в частности в работе с громадами. Я люблю Украину. И я искренне верю в свободу Украины. Я тоже военнослужащий, и мое призвание - служить. И я хочу помочь избежать тех ошибок, которые в свое время допустили мы, развивая нашу программу".

На базе анализа ветеранских программ в украинских общинах и американского опыта будет разработана образовательная программа для муниципалитетов, как принимать ветеранов и помогать им адаптироваться и развиваться. Образовательной компонентой будет заниматься Киевская школа экономики.

Мы очень рады быть приобщенными к проектам, связанным с ветеранами. Нас пригласили, как образовательного партнера, чтобы создать программу обучения для муниципалитетов, чтобы помочь ветеранам как можно быстрее вернуться к гражданской жизни. Наши защитники должны возвращаться с фронта достойно. В этом проекте мы будем иметь поддержку от американских коллег, которые приедут и сделают нам аудит, что уже делают в наших общинах, как мы встречаем ветеранов, как оказываем им поддержку. На основе этого аудита мы сможем составить нашу программу. И сделать это наилучшим образом, используя лучшие американские практики, - отметила руководитель офиса ветеранов KSE Татьяна Измайлова.

Пилотный проект будет реализоваться в двух громадах - Киевской и Днепропетровской областях, рассказала директор "Сердца Азовстали" Ксения Сухова.

"Мы выбрали именно эти две громады, потому что для нас важно высокое присутствие ветеранов и желание города развиваться в этом направлении. Мы знаем, что в обеих этих громадах уже есть определенные шаги по ветеранской политике: созданы хабы, проводятся постоянные встречи. И для нас важно посмотреть тот опыт, который уже есть в громадах, и предложить учебные программы - как с привлечением наших американских партнеров, так и на опыте "Сердца Азовстали", - заявила она.

Напомним, за три года Ринат Ахметов направил 1,6 млрд грн на поддержку защитников Мариуполя в рамках проекта "Сердце Азовстали".