В серпні відтік депозитів фізосіб з "Альфа Банку" становив понад 750 млн гривень

Так, в цілому в 2022 році банк втратив вже більше 30 млрд грн залишків коштів усіх категорій клієнтів.

Зокрема, портфель коштів фізичних осіб зменшився на 15-18%, або майже на 10 млрд грн.

Об’єм коштів юридичних осіб скоротився більше ніж на 45%, тобто майже вдвічі (еквіваленти валют переведені за одним курсом, щоб уникнути фактора курсової переоцінки викликаної зміною офіційних курсів).

Тобто якщо перерахувати кошти за єдиним курсом в еквіваленті, клієнти-юрособи забрали з "Альфа банку" понад 20 млрд грн. Це високий показник для банківського ринку, який в цілому відновив зростання і має суттєвий приріст по системі в цілому.

Негативною є також динаміка фінансового результату "Альфа Банку". Так, за 8 місяців 2022 року фінансові показники установи зменшилися майже на 4,9 млрд грн. Це більше, ніж у попередні місяці поточного року.

Якщо в липні чистий збиток "Альфа Банку" становив 1,17 млрд грн, то в серпні він збільшився ще на 1,36 млрд грн. З таким показником "Альфа Банк" виходить на 1 місце серед найбільш збиткових банків України.