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В серпні відтік депозитів фізосіб з "Альфа Банку" становив понад 750 млн гривень

Фото: в серпні відтік депозитів фізосіб з "Альфа Банку" становив понад 750 млн гривень (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

В серпні відтік коштів фізичних осіб з "Альфа Банку Україна" становив понад 750 млн гривент. В липні цей показник був 550 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані обороно-сальдового балансу банку.

Так, в цілому в 2022 році банк втратив вже більше 30 млрд грн залишків коштів усіх категорій клієнтів.

Зокрема, портфель коштів фізичних осіб зменшився на 15-18%, або майже на 10 млрд грн.

Об’єм коштів юридичних осіб скоротився більше ніж на 45%, тобто майже вдвічі (еквіваленти валют переведені за одним курсом, щоб уникнути фактора курсової переоцінки викликаної зміною офіційних курсів).

Тобто якщо перерахувати кошти за єдиним курсом в еквіваленті, клієнти-юрособи забрали з "Альфа банку" понад 20 млрд грн. Це високий показник для банківського ринку, який в цілому відновив зростання і має суттєвий приріст по системі в цілому.

Негативною є також динаміка фінансового результату "Альфа Банку". Так, за 8 місяців 2022 року фінансові показники установи зменшилися майже на 4,9 млрд грн. Це більше, ніж у попередні місяці поточного року.

Якщо в липні чистий збиток "Альфа Банку" становив 1,17 млрд грн, то в серпні він збільшився ще на 1,36 млрд грн. З таким показником "Альфа Банк" виходить на 1 місце серед найбільш збиткових банків України.

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Альфа-Банк