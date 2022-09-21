В августе отток депозитов физлиц из "Альфа Банка" составил более 750 млн гривен

Так, в общей сложности в 2022 году банк потерял уже более 30 млрд грн остатков средств всех категорий клиентов.

В частности, портфель средств физических лиц уменьшился на 15-18% или почти на 10 млрд грн.

Объем средств юридических лиц сократился более чем на 45%, то есть почти вдвое (эквиваленты валют переведены по одному курсу во избежание фактора курсовой переоценки, вызванной изменением официальных курсов).

То есть, если перечислить средства по единому курсу в эквиваленте, клиенты-юрлица забрали из "Альфа банка" более 20 млрд грн. Это высокий показатель для банковского рынка, который в целом возобновил рост и имеет значительный прирост по системе в целом.

Отрицательна также динамика финансового результата "Альфа Банка". Так, за 8 месяцев 2022 финансовые показатели учреждения уменьшились почти на 4,9 млрд грн. Это больше, чем в предыдущие месяцы этого года.

Если в июле чистый убыток "Альфа Банка" составил 1,17 млрд грн, то в августе он увеличился еще на 1,36 млрд грн. С таким показателем Альфа Банк выходит на 1 место среди наиболее убыточных банков Украины.