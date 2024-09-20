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В серпні українці придбали понад 8 тисяч дизельних авто: які машини обирали найчастіше

Фото: в серпні українці придбали понад 8 тисяч дизельних авто (renault.com)
Автор: Константин Широкун

У серпні автопарк України поповнили понад 8,1 тисячі авто з дизельними двигунами. Зазначається, що це на 2% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Згідно опублікованих даних, близько 1,8 тисячі машин було реалізовано новими (+20%), та 6,3 тисячі авто імпортовано з пробігом (-7%). Таким чином, на ринку нових легкових авто машини з дизельними двигунами охопили 22% проти 26% у серпні 2023 року.

При цьому серед усіх ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 8 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік – 10 років.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легкових авто, що були реалізовані в серпні, потрапили:

  • Renault Duster - 519 од.;
  • Volkswan Touareg - 149 од.;
  • BMW X4 - 105 од.;
  • Toyota Land Cruiser - 103 од.;
  • Skoda Kodiaq - 78 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  • Renault Megane - 593 од.;
  • Skoda Octavia - 494 од.;
  • Volkswan Passat - 444 од.;
  • Nissan Qashqai - 318 од.;
  • Volkswan Golf - 255 од.

Для порівняння, продажі автомобілів з бензиновими двигунами у серпні суттєво виросли. Так, минулого місяця автопарк країни поповнили 3,3 тисячі нових авто. Водночас, частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків зменшилась. Якщо у серпні 2023 року вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз лише 41%.

 

 

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