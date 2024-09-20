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В августе украинцы приобрели более 8 тысяч дизельных авто: какие машины выбирали чаще всего

Фото: в августе украинцы приобрели более 8 тысяч дизельных автомобилей (renault.com)
Автор: Константин Широкун

В августе автопарк Украины пополнили более 8,1 тысяч авто с дизельными двигателями. Отмечается, что это на 2% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Согласно опубликованным данным, около 1,8 тысячи машин было реализовано новыми (+20%), и 6,3 тысячи авто импортировано с пробегом (-7%). Таким образом, на рынке новых легковых автомобилей машины с дизельными двигателями охватили 22% против 26% в августе 2023 года.

При этом среди всех ввозимых подержанных авто доля дизельных машин составляла 25%, что на 8 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, а их средний возраст – 10 лет.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковых авто, реализованных в августе, попали:

  • Renault Duster – 519 ед;
  • Volkswan Touareg – 149 ед.;
  • BMW X4 – 105 ед.;
  • Toyota Land Cruiser – 103 ед.;
  • Skoda Kodiaq – 78 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

  • Renault Megane – 593 ед.;
  • Skoda Octavia – 494 ед.;
  • Volkswan Passat – 444 ед.;
  • Nissan Qashqai – 318 ед.;
  • Volkswan Golf - 255 ед.

Для сравнения, продажи автомобилей с бензиновыми двигателями в августе существенно выросли. Так, в прошлом месяце автопарк страны пополнили 3,3 тысячи новых авто. В то же время доля бензиновых авто в общих продажах новых легковых автомобилей уменьшилась. Если в августе 2023 года они охватывали 43% рынка новых авто, то сейчас только 41%.

 

 

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