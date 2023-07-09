В серпні "єОселя" стане доступною для всіх українців без власного житла: які умови

Вже з 1 серпня українці зможуть взяти іпотечний кредит за програмою під 7%. Подати заявку на отримання кредиту зможуть ветерани війни, учасники бойових дій та люди, які не мають власного житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України .

Згідно з рішенням уряду З1 серпня збільшиться кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя".

Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть:

ветерани війни,

учасники бойових дій,

та люди, які не мають власного житла.

Всі інші категорії позичальників залишаються у програмі також. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Уряду 4 липня 2023 року.

“З 1 серпня запускаємо наступний етап державної програми "єОселя" і збільшуємо кількість українців, які можуть скористатись нею та придбати житло. Ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішні переселенці, що змушені були переїхати через війну в більш безпечні регіони, та люди, які не мають свого житла, можуть подати заявку через застосунок Дія на отримання іпотечного кредиту під 7%”, - прокоментувала Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

Хто може подати заявку на кредит

Зокрема, подати заявку на участь у програмі зможуть:

ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості, або у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. м - на кожного наступного члена сім’ї, за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях.

Зазначені категорії громадян зможуть взяти участь у програмі "єОселя" на таких умовах:

фіксована річна ставка у гривні - 7%;

перший внесок - від 20%;

термін кредитування - до 20 років;

придбати можна квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.

Якщо людина захоче придбати житло, що будується, вона зможе це зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми.

У рамках "єОселі" допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту.

В ухваленому рішенні Уряду також передбачаються наступні зміни до програми доступного іпотечного кредитування "єОселя":

збільшено перелік територій, на які розповсюджується програма. Відтепер вона буде доступна на тих територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей, які не перебувають в окупації та на яких не відбуваються активні бойові дії;

до категорії військовослужбовців та силовиків, які можуть взяти іпотеку під 3% річних, додали детективів і старших детективів Національного антикорупційного бюро, осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективів та осіб начальницького складу Бюро економічної безпеки;

для тих військових та силовиків, які внаслідок поранення під час бойових завдань, отримали І-ІІ групу інвалідності та втратили свою посаду, зберігається право на компенсацію % ставки за рахунок держави до рівня 3% річних;

по моделях фінансування будівництва житла виключено “попередні” договори та договори, по яких не відбувається “реальний” перехід майнових прав до покупців.

"єОселя"

Державна програма кредитування запрацювала в тестовому режимі ще в жовтні 2022 року.

Повноцінно "єОселя" запрацювала на порталі "Дія" у грудні того ж року.

Для отримання іпотеки українцям не потрібно відвідувати банки, збирати документи та витрачати час на додаткові процеси.

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