В августе "єОселя" станет доступной для всех украинцев без собственного жилья: какие условия

Уже с 1 августа украинцы могут взять ипотечный кредит по программе под 7%. Подать заявку на получение кредита смогут ветераны войны, участники боевых действий и люди, не имеющие собственного жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .

Согласно решению правительства с 1 августа увеличится количество украинцев, которые могут получить жилье по программе доступного ипотечного кредитования "еОселя".

Подать заявку на получение кредита под 7% смогут:

ветераны войны,

участники боевых действий,

и люди, не имеющие собственного жилья.

Все остальные категории заемщиков остаются в программе тоже. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 июля 2023 года.

“С 1 августа запускаем следующий этап государственной программы "єОселя" и увеличиваем количество украинцев, которые могут воспользоваться ею и приобрести жилье. Ветераны войны, участники боевых действий, внутренние переселенцы, вынужденные переехать через войну в более безопасные регионы, и люди, не имеющие своего жилья, могут подать заявку через приложение Действие на получение ипотечного кредита под 7%”, - прокомментировала Первый вице- премьер-министр Украины – Министр экономики Юлия Свириденко.

Кто может подать заявку на кредит

В частности, подать заявку на участие в программе смогут:

ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости, или в собственности которых менее 52,5 кв. м для семьи с одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. м – на каждого следующего члена семьи, за исключением жилья на временно оккупированных территориях.

Указанные категории граждан смогут принять участие в программе "єОселя" на следующих условиях:

фиксированная годовая ставка в гривне - 7%;

первый взнос - от 20%;

срок кредитования - до 20 лет;

приобрести можно квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора.

Если человек захочет приобрести строящееся жилье, он сможет это сделать только у застройщиков, аккредитованных банками-участниками программы.

В рамках "єОселі" допускается кредитование исключительно по таким моделям финансирования, когда покупатель становится владельцем имущественных прав на строящееся жилье при оформлении кредита.

В принятом решении Правительства также предусматриваются следующие изменения в программу доступного ипотечного кредитования "єОселя":

увеличен перечень территорий, на которые распространяется программа. Теперь она будет доступна на тех территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, которые не находятся в оккупации и на которых не происходят активные боевые действия;

в категорию военнослужащих и силовиков, которые могут взять ипотеку под 3% годовых, добавили детективов и старших детективов Национального антикоррупционного бюро, лиц рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований, детективов и лиц начальствующего состава Бюро экономической безопасности;

для тех военных и силовиков, которые в результате ранения во время боевых задач, получили I-II группу инвалидности и потеряли свой пост, сохраняется право на компенсацию % ставки за счет государства до уровня 3% годовых;

по моделям финансирования строительства жилья исключены "предварительные" договоры и договоры, по которым не происходит "реальный" переход имущественных прав к покупателям.

"єОселя"

Государственная программа кредитования заработала в тестовом режиме еще в октябре 2022 года.

Полноценно "єОселя" заработала на портале "Дія" в декабре того же года.

Для получения ипотеки украинцам не нужно посещать банки, собирать документы и тратить время на дополнительные процессы.

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