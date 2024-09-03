У серпні енергетики ДТЕК повернули світло 714 тисячам родин після обстрілів

Минулого місяця енергетики ДТЕК відновили світло в оселях 714 тисяч родин, що постраждали через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

У серпні окупанти продовжували атаки по енергетичним об’єктам України. Зокрема, під обстрілами опинилася енергетична інфраструктура Одеської області. Тут за місяць енергетики ДТЕК повернули світло 381,2 тисячі родин, чиї домівки були без електрики через атаки.

У Донецькій області, яка залишається зоною найбільш активних бойових дій, енергетикам вдалося за місяць повернути електрику в оселі 187,2 тисячі родин.

У той же період практично щоденно зазнали пошкоджень і мережі Дніпропетровської області, де за серпень вдалося відновити світло для 145,7 тисячі родин.

"У серпні ворог продовжував атакувати енергоінфраструктуру країни. Однак енергетики всієї країни спільними зусиллями продовжують забезпечувати мешканців електроенергією. Наша задача – максимально, наскільки можливо в умовах регулярних обстрілів, забезпечити мешканців та критичну інфраструктуру світлом", - підкреслив генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

Нагадаємо, у липні енергетикам ДТЕК вдалося повернути світло понад 364 тисяч родин українців, чиї домівки знеструмлювалися через обстріли у Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та Києві.