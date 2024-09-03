В августе энергетики ДТЭК вернули свет 714 тысячам семей после обстрелов

В прошлом месяце энергетики ДТЭК восстановили свет в домах 714 тысяч семей, пострадавших из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

В августе оккупанты продолжали атаки по энергетическим объектам Украины. В частности, под обстрелами очутилась энергетическая инфраструктура Одесской области. Здесь за месяц энергетики ДТЭК вернули свет 381,2 тысячи семей, чьи дома были без электричества из-за атак.

В Донецкой области, которая остается зоной наиболее активных боевых действий, энергетикам удалось за месяц вернуть электричество в доме 187,2 тысяч семей.

В тот же период практически ежедневно получили повреждения и сети Днепропетровской области, где за август удалось восстановить свет для 145,7 тысяч семей.

"В августе враг продолжал атаковать энергоинфраструктуру страны. Однако энергетики всей страны совместными усилиями продолжают снабжать жителей электроэнергией. Наша задача – максимально, насколько возможно в условиях регулярных обстрелов, обеспечить жителей и критическую инфраструктуру светом", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Сети Александр.

Напомним, в июле энергетикам ДТЭК удалось вернуть свет более 364 тысяч семей украинцев, чьи дома обесточивались из-за обстрелов в Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве.