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Серійний електромобіль Volkswagen ID.2All показали на офіційних фото

Фото: електромобіль Volkswagen ID.2All показали на офіційних фото (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Один із найважливіших автомобілів року для Volkswagen – серійний електромобіль ID.2All – вперше показали на офіційних знімках. Його зображення з’явилися на каналах центру дизайну Volkswagen у соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoexpress.

Новинка представляє електрифіковане майбутнє бренду, а також є початком нової ери дизайну, яка стане основою для всіх нових моделей Volkswagen у майбутньому.

Порівняно з концепцією ID.2All, цей прототип має деякі зміни. Кузов виглядає вищим і менш скульптурним, особливо у передній частині. Під камуфляжем приховані невеликі фари, з’єднані світловою смугою.

Зазначається, що офіційний дебют новинки запланований на кінець 2025 року, а старт виробництва та продажів розпочнеться вже у 2026 році. Також варто очікувати, що з часом до модельної лінійки приєднається кросовер подібного розміру. Крім Volkswagen, нову електричну платформу також отримають компактні авто брендів Cupra, Skoda і SEAT.

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VolkswagenЕлектромобілі