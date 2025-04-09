Серийный электромобиль Volkswagen ID.2All показали на официальных фото

Один из важнейших автомобилей года для Volkswagen - серийный электромобиль ID.2All - впервые показали на официальных снимках. Его изображения появились на каналах центра дизайна Volkswagen в социальных сетях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoexpress.
Новинка представляет электрифицированное будущее бренда, а также является началом новой эры дизайна, которая станет основой для всех новых моделей Volkswagen в будущем.
По сравнению с концепцией ID.2All, этот прототип имеет некоторые изменения. Кузов выглядит более высоким и менее скульптурным, особенно в передней части. Под камуфляжем скрыты небольшие фары, соединенные световой полосой.
Отмечается, что официальный дебют новинки запланирован на конец 2025 года, а старт производства и продаж начнется уже в 2026 году. Также стоит ожидать, что со временем к модельной линейке присоединится кроссовер подобного размера. Кроме Volkswagen, новую электрическую платформу также получат компактные авто брендов Cupra, Skoda и SEAT.
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