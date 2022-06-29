ru ua
Ср, 29 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Серия А ввела "золотой" матч за Скудетто

Новина українською →
Рим, Среда 29 июня 2022 13:05
Серия А ввела "золотой" матч за Скудетто Фото: Миланское дерби в сезоне 2021/22 (inter.it)
Автор: Антон Федорцив

Футбольный чемпионат Италии грядущего сезона может завершиться "золотым" матчем между двумя лучшими командами Серии А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Football Italia.

Серия А ввела матч за Скудетто при равенствеочков у двух первых команд турнирной таблицы. Итальянская федерация футбола согласовала изменения в регламенте чемпионата.

Если две команды наверху таблицы финишируют с одинаковым количеством очков, то проведут дополнительный поединок. "Золотой" матч продлится 90 минут, без овертайма. Если после двух таймов счет будет ничейным, соперники сразу перейдут к серии пенальти.

Новое правило будет распространяться только на определение чемпиона Италии. На распределение мест в еврокубках будут влиять результаты личных встреч между претендентами с равным количеством очков.

Идея "золотого" матча для Серии А появилась во время сезона 2021/22, когда за титул до конца чемпионата сражались "Милан" и "Интер". В конце концов "россонери" опередили соседей на 2 пункта.

Напомним, что экс-хавбек "Ромы" Томмази стал мэром Вероны на прошедших местных выборах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Италии
NEWS
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов: новые потери России в войне
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов: новые потери России в войне
DAILY
"Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом