Серия А ввела "золотой" матч за Скудетто

Футбольный чемпионат Италии грядущего сезона может завершиться "золотым" матчем между двумя лучшими командами Серии А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Football Italia .

Серия А ввела матч за Скудетто при равенствеочков у двух первых команд турнирной таблицы. Итальянская федерация футбола согласовала изменения в регламенте чемпионата.

Если две команды наверху таблицы финишируют с одинаковым количеством очков, то проведут дополнительный поединок. "Золотой" матч продлится 90 минут, без овертайма. Если после двух таймов счет будет ничейным, соперники сразу перейдут к серии пенальти.

Новое правило будет распространяться только на определение чемпиона Италии. На распределение мест в еврокубках будут влиять результаты личных встреч между претендентами с равным количеством очков.

Идея "золотого" матча для Серии А появилась во время сезона 2021/22, когда за титул до конца чемпионата сражались "Милан" и "Интер". В конце концов "россонери" опередили соседей на 2 пункта.