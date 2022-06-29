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Серія А запровадила "золотий" матч за Скудетто

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Рим, Середа 29 червня 2022 13:05
Серія А запровадила "золотий" матч за Скудетто Фото: Міланське дербі в сезоні 2021/22 (inter.it)
Автор: Антон Федорців

Футбольний чемпіонат Італії прийдешнього сезону може завершитися "золотим" матчем між двома найкращими командами Серії А.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Football Italia.

Серія А запровадила матч за Скудетто за рівності очок у двох перших команд турнірної таблиці. Італійська федерація футболу погодила зміни в регламент чемпіонату.

Якщо дві команди нагорі таблиці фінішують із однаковою кількістю очок, то проведуть додатковий поєдинок. "Золотий" матч триватиме 90 хвилин і не матиме овертайму. Якщо після двох таймів рахунок буде нічийним, то суперники відразу перейдуть до серії пенальті.

Нове правило поширюватиметься лише на визначення чемпіона Італії. На розподіл місць у єврокубках надалі впливатимуть результати особистих зустрічей між претендентами з рівною кількістю очок.

Ідея "золотого" матчу для Серії А з'явилася під час сезону 2021/22, коли за титул до кінця чемпіонату боролися "Мілан" та "Інтер". Зрештою, "россонері" випередили сусідів на 2 пункти.

Нагадаємо, що екс-хавбек "Роми" Томмазі став мером Верони на минулих місцевих виборах.

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