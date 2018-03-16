Хто такий Сергій Скрипаль і чому його отруїли

Що відомо про колишнього розвідника ГРУ Росії, як сталося отруєння Скрипаля, можливі причини замаху на життя шпигуна - про це в матеріалі РБК-Україна.

Хто такий Сергій Скрипаль: біографія жертви отруєння

Скрипаль Сергій Вікторович народився в Києві в 1951 році. Після закінчення військово-інженерного училища в Калінінграді, продовжив навчання в Військово-інженерній академії ім. Куйбишева за спеціальністю десантника, потім перевівся до ГРУ. Служив в Головному розвідувальному управлінні до 1999р., звільнився зі служби у званні полковника.

Після відходу у відставку працював в управлінні справами МЗС РФ, викладав у Військово-дипломатичній академії. Сергій Скрипаль також займався бізнесом - на початку 2000-х був співвласником компанії з розмінування місцевості та утилізації боєприпасів "Юніекспл".

В кінці грудня 2004 року Скрипаль був заарештований за підозрою у співпраці з розвідкою Великобританії. Йому були пред'явлені звинувачення в шпигунстві на МІ-6. Згідно кримінальній справі, Скрипаля завербували в 1995 році під час відрядження до Іспанії, він передавав британським спецслужбам інформацію про російські військові об'єкти, зокрема секретні дані про космодром в Архангельській області. Роботу на МІ-6 Скрипаль продовжував і після звільнення зі служби, добуваючи інформацію від колишніх товаришів по службі.

Фото: Сергій Скрипаль в суді (twitter.com-EchoMskRu)

В ході слідства Сергій Скрипаль визнав себе винним. Суд засудив шпигуна до 13 років тюремного ув'язнення і позбавив усіх військових звань. Через 5 років, в 2010-му Скрипаль був помилуваний. Президент РФ підписав відповідний указ у рамках угоди про обмін 4-х росіян, засуджених за шпигунство на користь США і Великобританії, на 10 російських агентів, затриманих в Америці.

Після звільнення Сергій Скрипаль переїхав до міста Солсбері на південному заході Великобританії. Англійським урядом йому була надана пенсія і гарантії підтримки в разі виникнення життєвих проблем.

У Великобританії колишній російський військовий займався викладанням у військових академіях. Скрипаль читав лекції, консультував спецслужби про методи роботи російської розвідки.

Сергій Скрипаль був одружений. Його дружина померла від раку в 2012 році. Також він втратив сина. Олександр Скрипаль помер від печінкової недостатності в Санкт-Петербурзі в 2017 році. Також у екс-розвідника ГРУ є дочка Юлія.

Як був отруєний Сергій Скрипаль

Отруєння сталося 4 березня 2018 року в Солсбері. Жертвою замаху став не тільки сам Скрипаль, але і його 33 дочка, яка приїхала з Москви. Обох у непритомному стані без ознак тілесних ушкоджень знайшли на лаві біля торгового центру "The Maltings" і госпіталізували.

Пізніше до лікарні потрапив і поліцейський, який першим прибув на місце події. За інформацією поліції, від дії отруйної речовини постраждала 21 людина. Сліди отрути були знайдені і в ресторані Zizzi, де батько з дочкою обідали незадовго до інциденту.

Фото: на місці отруєння Скрипаля

Отруєння Скрипаля було кваліфіковано в Скотланд-Ярді як замах на вбивство, а 12 березня в своєму виступі в парламенті прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей заявила, що для отруєння був використаний рідкісний нервово-паралітичний газ "Новачок", формула якого була розроблена в Росії.

У зв'язку з отруєнням Скрипаля, Британія ініціювала екстрене засідання Радбезу ООН 14 березня. За даними попереднього розслідування поліції і британської розвідки, отруєння могло бути організовано Росією. При цьому слідство не виключає версії про спробу скомпрометувати владу РФ і режим Путіна.

15 березня 2018 року лідери Великобританії, США, Франції і Німеччини закликали РФ відзвітувати про речовині перед Організацією із заборони хімічної зброї, а також заявили, що відмова Російської Федерації відповісти на питання британського уряду щодо отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки додатково вказує на її відповідальність.

У той же час Росія до теперішнього моменту не надала пояснення з приводу отруєння розвідника.

Чим небезпечний газ "Новачок"

"Новачок" - отруйна речовина з нервово-паралітичною дією, розробка якої велася в СРСР з 1960-х рр. Дія подібного типу отрут полягає в порушенні нервово-м'язової передачі, що призводить до паралічу і до порушення функціонування найважливіших систем організму людини. Для отруєння нервово-паралітичною речовиною досить вдихнути зовсім малу кількість отрути. Симптоми отруєння - судоми, втрата свідомості, дихальна недостатність, кома.

Серед можливих випадків ураження газом "Новачок": отруєння хіміка Андрія Железнякова, який проводив досліди з речовиною в 1987 році, отруєння банкіра Івана Кивеліди в 1995 році. Тоді загинула і секретаря бізнесмена. Слідство встановило, що речовина була нанесена на телефонну трубку.