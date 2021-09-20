Сергей Наев: РФ в любое время может перейти к боевым действиям на Юге Украины

В середине сентября РФ и Беларусь провели масштабные военные учения в непосредственной близости от границ Украины. Руководство нашей страны уже заявило, что эти учения могут нести угрозы для безопасности всего региона.

Тем временем с конца августа обостряется ситуация на оккупированном Донбассе. От обстрелов российско-оккупационных войск почти ежедневно гибнут украинские солдаты. Кроме того, едва ли не впервые за последние несколько лет противник нанес удары по городам вблизи линии разграничения – Авдеевке и Счастью. По мнению Командующего ОС, это выглядит как демонстрация силы и безнаказанности со стороны страны-оккупанта.

– В середине сентября на полигонах Беларуси и России начались совместные учения “Запад-2021” (учения проходили с 10 по 16 сентября, - ред.). В чем их опасность для Украины?

– Да, в настоящее время уже идет активная фаза совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021" (интервью было записано до завершения учений, - ред.). Основные эпизоды учений с привлечением войск отрабатываются как на военных полигонах России, так и на полигонах Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В рамках этих учений Россия перебросила к белорусским полигонам отдельные подразделения Западного военного округа Вооруженных Сил РФ, которые совместно с подразделениями Вооруженных Сил Республики Беларусь практически отрабатывают учебные вопросы.

– Какова реальная угроза Украине от этих действий РФ?

– Наиболее опасным фактором следует считать максимальное приближение районов проведения учений к границам Украины. Другим опасным фактором усматривается имитация или демонстрация возвращения российских подразделений в пункты постоянной дислокации после завершения учений и скрытое создание группировок на территории Беларуси. Сейчас признаков создания противником наступательных группировок войск не обнаружено, ситуация остается контролируемой и продолжает отслеживаться.

В целом мы предусматриваем различные варианты развития ситуации, потому непрерывно проводим мониторинг обстановки и удерживаем в готовности подходящий комплект войск. Главная задача – предотвратить любые действия РФ, не допустить дестабилизации обстановки и избежать втягивания ВС Украины в возможные провокации.

Украинская армия следит за возможными угрозами от агрессии соседей (фото: facebook.com)

– В конце августа ситуация в районе проведения ООС обострилась, в частности произошел обстрел гражданского сектора Авдеевки. Видите ли вы тенденцию к дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе?

– На фоне отсутствия у противника тактических успехов командование оккупационных войск продолжает поиск наиболее эффективной тактики действий. В настоящее время подтверждается сочетание противником действий военного характера с одновременным проведением мероприятий информационно-психологического воздействия.

В отдельных случаях противник, пренебрегая Минскими договоренностями, стал все чаще применять запрещенные образцы вооружения, в том числе по гражданским объектам.

– Какова, по вашему мнению, цель таких действий государства-агрессора?

– Основная цель таких провокаций – это демонстрация силы, безнаказанности и дерзости. При этом, указанными действиями противник пытается мотивировать военное командование операции Объединенных Сил дать "достойный ответ" с одновременной фиксацией нарушений с нашей стороны.

Особое внимание уделяется искаженному освещению реальной обстановки в СМИ и обвинению высшего военно-политического руководства нашего государства в искусственном обострении ситуации на линии разграничения.

– Может ли это обострение быть связанным с визитом президента Зеленского в США в конце августа?

– Как правило, указанная тактика широко используется в преддверии важных международных встреч представителей украинской власти с представителями стран-партнеров и организаций в сфере безопасности.

– Объясните, пожалуйста, ситуацию с условиями ведения ответного огня украинскими военными в районе проведения ООС. Когда они имеют такую возможность и должны ли они это согласовывать с командирами высшего звена?

– Военнослужащие Вооруженных Сил имеют право открывать огонь, если есть непосредственная угроза их жизни и здоровью, потери позиций, территорий и тому подобное. Что касается ведения огня в ответ, то это право у военнослужащих ВС Украины никто не отменял. С этой целью были предоставлены и доведены до каждого отдельного военнослужащего разъяснения о порядке действий в той или иной ситуации. Ответ предоставляется по решению командира на месте. Без ожидания разрешения из штаба.

В любом случае ответ должен быть адекватным, и самое главное, не создавать угрозы гражданскому населению и критической инфраструктуре, независимо от того, она находится на подконтрольной или оккупированной территории. Сегодня, никаких штрафов со стороны старших командиров за ведение ответного огня не накладывается.

– Прогнозируете ли вы обострение ситуации на Донбассе из-за решения России с 30 сентября отменить мониторинговую миссию ОБСЕ на своих пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково"?

– Как мы видим, Российская Федерация продолжает прилагать все усилия, чтобы снизить эффективность и объективность международного мониторинга, который осуществляется миссией ОБСЕ на Востоке Украины.

Отмечу, что Россия уже неоднократно заявляла о решении ограничить функции представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые выполняют задачи в пределах оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, в частности на неконтролируемых участках государственной границы.

Россия отказалась продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной (фото: twitter.com/osce_smm)

– Какие есть угрозы для Украины после отмены мониторинговой миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска?

– В случае принятия такого решения, Россия обеспечит беспрецедентные возможности бесконтрольного завоза материально-технических средств, военной техники, вооружения, боеприпасов – для обеспечения длительного содержания оккупационных войск в ОРДЛО и ведения боевых действий против группировок Объединенных сил. Учитывая указанное, возникновение локальных обострений на линии боевого столкновения не исключается.

Несмотря на соответствующие заявления со стороны РФ, можно предположить, что это является очередной попыткой давить на руководство нашего государства.

– Видите ли вы признаки обострения ситуации на Юге? Способна ли группировка ВС РФ в Крыму к активным наступательным действиям в ближайшее время? Усилены ли наши рубежи на этом участке?

– Военные угрозы со стороны РФ на Юге Украины с каждым годом только растут. Сказать, что есть прямые признаки того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию нельзя. Однако стремительная милитаризация оккупированного полуострова и создание сверхмощной военной базы лишь усиливает угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере.

Кроме того, опыт 2014 года свидетельствует о том, что РФ может пойти не только на обострение, но и может перейти к реальным боевым действиям на Юге Украины в любое удобное для российского руководства время.

Очередным поводом для актуализации указанного вопроса является инициирование руководством нашего государства работы "Крымской платформы". На этом фоне Российская Федерация лишь усиливает давление касательно недопущения выработки действенного механизма мирной деоккупации Крыма, угрожая возможным расширением вооруженной агрессии.

– Есть ли сейчас на оккупированном полуострове достаточная по численности и вооружению группировка ВС РФ для осуществления агрессий на материковую Украину?

– В настоящее время признаков создания на полуострове наступательных группировок войск не обнаружено. Однако, учитывая опыт учений, Россия достигла возможностей по оперативной переброске войск на большие расстояния, что является очередным опасным фактором.

Несмотря на это, ВС Украины готовы к реагированию на любые угрозы с крымского направления. Мы продолжаем усиливать сухопутные и морские границы южных регионов.

– Как вы в целом оцениваете шансы на полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину в ближайшей перспективе?

– Учитывая наращивание Россией военного потенциала вокруг Украины и проведение масштабных учений, в том числе по наступательной тематике, угрозы полномасштабного вторжения на территорию Украины сохраняются.

Однако действие международных санкций и поддержка Украины международными партнерами по вопросам суверенитета и территориальной целостности существенно снижают реализацию расширения агрессии со стороны РФ.

В ближайшей перспективе Россия вероятно продолжит принимать гибридные меры влияния на наше государство, сосредотачивая усилия на поддержании управляемой нестабильной ситуации на востоке Украины, дестабилизации общественно-политической ситуации внутри нашего государства и завоевания преимущества в информационном пространстве.

Однако, отмечу, что нашими органами разведки постоянно анализируется обстановка, а военное командование готово к изменениям уровня угроз и адекватного реагирования на них.

Российская армия потенциально готова к дальнейшему наступлению на Украину (фото: Sean Gallup / Getty Images)

– Политическое руководство Украины говорит об острой необходимости предоставления Украине военного оружия, в частности американских ЗРК "Patriot". Какие еще единицы иностранной военной техники и вооружения могли бы усилить украинскую армию?

– Оборонно-промышленный комплекс Украины за последние годы отметился реальными практическими проектами, которые значительно усиливают обороноспособность нашей страны.

Это и ракетные комплексы "Нептун" и "Ольха", и модернизированные самолеты Миг-29, Су-25 и Су-27, вертолеты Ми-8, танки Т-64БМ "Булат", новейшие противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П", "Корсар", радиолокационные станции РЛС-36Д6, беспилотники Spectator-М1.

Да, сделано много, но нужно продолжать дальнейшее развитие возможностей Вооруженных Сил Украины для уменьшения и нейтрализации угроз национальной безопасности Украины, начиная от возможностей экономики и оборонно-промышленного комплекса.

В то же время есть насущная потребность в дальнейшем развитии вооружения в направлении противоракетного, зенитно-ракетного прикрытия, нанесения ударов и огневого поражения средствами ракетного, ракетно-артиллерийского, артиллерийского вооружения, в том числе высокоточного, по сухопутным и морским объектам противника и тому подобное.

– А насчет именно иностранного оружия? В каком виде вооружения сейчас нуждается украинское войско?

– Как целесообразный вариант усиления воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины современными средствами противоракетной обороны (ПРО) и ЗРК возможна их закупка по импорту или получение в качестве материально-технической помощи от стран партнеров. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, комплексах тактических систем ПРО, противокорабельных ракетных комплексах на корветы и ракетные катера; ракетных комплексах РК МБ Seaspear в рамках меморандума с Великобританией, ударных беспилотниках Турции ТВ-2 "Bayraktar".

– В июле-августе президент Зеленский сменил фактически все руководство ВСУ. По вашему мнению, не была ли потеряна управляемость войском из-за одномоментной смены почти всего командования армии?

– Мы должны понимать, что Вооруженные Силы – это сталая силовая единица, деятельность и руководство которой определено Конституцией Украины, уставами и другими нормативно-правовыми актами. Каждый новоназначенный руководитель имеет высокие профессиональные качества, уважение в военных коллективах и бесценный боевой опыт, полученный в ходе проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

За годы российско-украинской войны в ВС Украины уже сформировалось многочисленное, мощное боевое братство, главная цель которого – защита народа Украины и территориальной целостности государства.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я могу лишь отметить, что совместными усилиями мы достигнем еще больших результатов в укреплении обороноспособности украинского войска, которые имеем на это время.

– Как вы сейчас оцениваете соответствие украинского войска стандартам Вооруженных Сил стран-членов НАТО?

– В украинской армии еще продолжаются организационные меры реформирования по принципам, принятым в странах-членах Альянса. Руководством ВСУ определены задачи по повышению уровня совместимости с вооруженными силами государств-членов НАТО и по реформированию и развитию украинского войска в соответствии со стандартами НАТО с учетом опыта, приобретенного во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Действительно, переход украинского войска к структурам НАТО – это один из важнейших элементов масштабных изменений, которые сегодня реализуются в Вооруженных Силах Украины. Сегодня идет совершенствование и организация взаимодействия и управления в создании этих вертикалей, а также продолжается апробация самого порядка управления в новых организационных структурах.

Кроме этого, в рамках повышения уровня оперативной совместимости с вооруженными силами государств-членов НАТО меры подготовки в ВСУ осуществляются по стандартам Альянса с привлечением иностранных инструкторов Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина (JMTG-U) и учебно-тренировочных миссий вооруженных сил Великобритании "ORBITAL", Канады – "UNIFIER", Литовской Республики (LMTG-U) и других стран-партнеров. С помощью наших партнеров проводится подготовка украинских военных к ведению боевых действий при различных условиях и приведение наших подразделений в соответствие со стандартами государств-членов НАТО.

Также подразделения Вооруженных Сил Украины активно привлекаются к проведению многонациональных учений, как на территории Украины, так и за рубежом, во время которых они действуют вместе с подразделениями стран-членов НАТО и отрабатывают учебно-боевые задачи по стандартам Альянса.

Следует заметить, что алгоритм работы командиров и штабов Вооруженных Сил Украины, а также командиров и штабов в подразделениях стран-членов НАТО, является одинаковым и значительно отличается от того алгоритма, который существовал в советской системе управления и, до недавнего времени, в украинской армии.

ВСУ широко используют основные механизмы сотрудничества с Альянсом, с помощью которых обеспечивается реализация соответствия украинского войска стандартам Вооруженных Сил стран-членов НАТО. Речь идет о процессе планирования и оценки сил НАТО и Концепции оперативных возможностей. Этот процесс будет продолжен и в ближайшей перспективе планируется увеличить количество подразделений, сертифицированных в НАТО.

В итоге могу сказать, что украинское войско сделало много и выполнило немало задач, чтобы соответствовать стандартам Вооруженных Сил стран-членов НАТО, что, кстати, признают в самом Альянсе. Нам следует понимать, что мы продолжаем развитие наших возможностей в соответствии со стандартами НАТО. Мы идем уже избранным путем, при этом понимая цели и порядок их достижения.