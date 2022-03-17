Серьезные бои шли в Ахтырском районе, а также в районе Тростянца, - глава Сумской ОВА

В Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области 16 марта шли серьезные бои. Села, оккупированные российской армией, страдают от мародерства, солдаты воруют и убивают скот, проводят обыски в домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дмитрия Живицкого , главу Сумской ОВА.

Живицкий также сообщил, что сегодня серьезные бои шли в Ахтырском районе, сразу с нескольких позиций российская армия отступила. Также заметные потери враг понес в районе Тростянца – артиллерия ВСУ нанесла серьезный ущерб командным пунктам и базам обеспечения противника.

В Боромле украинской армии удалось уничтожить несколько САУ и "Бук", также существенно поврежден большой склад с боеприпасами. Несколько часов подряд продолжался бой за Великую Писаревку.