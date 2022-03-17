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Серйозні бої йшли в Охтирському районі, а також в районі Тростянця, - глава Сумської ОВА

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Сум, Четвер 17 березня 2022 02:00
Серйозні бої йшли в Охтирському районі, а також в районі Тростянця, - глава Сумської ОВА Розбита техніка РФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області 16 березня точилися серйозні бої. Села, окуповані російською армією, страждають від мародерства, солдати крадуть та вбивають худобу, проводять обшуки у будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дмитра Живицького, голову Сумської ОВА.

Живицький також повідомив, що сьогодні серйозні бої йшли в Охтирському районі, відразу з декількох позицій російська армія відступила. Також помітні втрати ворог поніс в районі Тростянця - артилерія ЗСУ завдала серйозної шкоди командним пунктам і базам забезпечення противника.

У Боромлі українській армії вдалося знищити кілька САУ і "Бук", також істотно пошкоджений великий склад з боєприпасами. Кілька годин поспіль тривав бій за велику Писарівку.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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