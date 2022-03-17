Серйозні бої йшли в Охтирському районі, а також в районі Тростянця, - глава Сумської ОВА

В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області 16 березня точилися серйозні бої. Села, окуповані російською армією, страждають від мародерства, солдати крадуть та вбивають худобу, проводять обшуки у будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дмитра Живицького , голову Сумської ОВА.

Живицький також повідомив, що сьогодні серйозні бої йшли в Охтирському районі, відразу з декількох позицій російська армія відступила. Також помітні втрати ворог поніс в районі Тростянця - артилерія ЗСУ завдала серйозної шкоди командним пунктам і базам забезпечення противника.

У Боромлі українській армії вдалося знищити кілька САУ і "Бук", також істотно пошкоджений великий склад з боєприпасами. Кілька годин поспіль тривав бій за велику Писарівку.