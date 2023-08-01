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Серена Вільямс дізналася стать дитини завдяки шоу дронів: яскраве відео

Фото: Серена Вільямс разом із Роджером Федерером (facebook.com/SerenaWilliams)
Автор: Антон Федорців

Легендарна тенісистка Серена Вільямс готується вдруге стати матір'ю і дізналася стать дитини на організованій її чоловіком Алексіс Оганяном спеціальній вечірці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал спорстменки.

41-річна американка вагітна донькою. Титулована тенісистка захотіла дізнатися стать другої дитини в колі близьких, а не під час чергових відвідин лікаря.

Чоловік Вільямс узявся організувати вечір і посеред заходу запропонував дружині розрізати святковий торт, колір якого нібито мав розкрити стать майбутньої дитини. Та начинка пирога виявилася жовтою, а не рожевою чи блакитною. Так Оганян прикрив інший сюрприз.

Батько натомість закликав Вільямс і всіх присутніх подивитися вгору. На горизонті розпочалося шоу дронів. Згодом за допомогою літальних апартатів у небі з'явилося слово "дівчинка". Тенісистка та бізнесмен Оганян виховують 5-річну Алексіс Олімпію.

Хто така Серена Вільямс

Уродженка штату Мічиган, потрапила в тур у 1995 році. На турнірах серії "Гренд Слем" дебютувала в 1998 році, а вже в наступному сезоні тріумфувала на US Open.

Упродовж двох десятиліть була провідною тенісисткою планети. Виграла 23 мейджори та перемогла в 73-х турнірах в одиночному розряді загалом. Виграла "золото" Олімпіади в Лондоні та 5 разів тріумфувала в WTA Finals. Ще 14 титулів серії "Гренд Слем" узяла в парному розряді.

Молодша сестра Вінус Вільямс, пік кар'єри якої припав на початок 2000-х. Кілька разів публічно зізналася, що належить до Свідків Єгови.

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