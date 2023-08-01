Серена Уильямс узнала пол ребенка благодаря шоу дронов: яркое видео

41-летняя американка беременна дочерью. Титулованная теннисистка захотела узнать пол второго ребенка в кругу близких, а не во время очередного посещения врача.

Муж Вильямс принялся организовать вечер и посреди мероприятия предложил жене разрезать праздничный торт, цвет которого якобы должен был раскрыть пол будущего ребенка. Начинка пирога оказалась желтой, а не розовой или голубой. Так Оганян прикрыл другой сюрприз.

Отец призвал Уильямс и всех присутствующих посмотреть вверх. На горизонте началось шоу дронов. Впоследствии с помощью летательных апартатов в небе появилось слово "девочка". Теннисистка и бизнесмен Оганян воспитывают 5-летнюю Алексис Олимпию.

Кто такая Серена Уильямс

Уроженка штата Мичиган, попала в тур в 1995 году. На турнирах серии "Грэнд Слэм" дебютировала в 1998 году, а уже в следующем сезоне триумфовала на US Open.

В течение двух десятилетий была ведущей теннисисткой планеты. Выиграла 23 мэйджора и победила в 73-х турнирах в одиночном разряде в целом. Выиграла "золото" Олимпиады в Лондоне и 5 раз триумфовала в WTA Finals. Еще 14 титулов серии "Грэнд Слэм" взяла в парном разряде.

Младшая сестра Винус Уильямс, пик карьеры которой пришелся на начало 2000-х. Несколько раз публично призналась, что принадлежит к Свидетелям Иеговы.