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Серена Вільямс програла в першому раунді Вімблдона-2022

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Сполучене Королівство, Середа 29 червня 2022 00:39
Серена Вільямс програла в першому раунді Вімблдона-2022 Фото: Серена Вільямс (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Понад тригодинний поєдинок Серени Вільямс проти француженки Армоні Тан на Вімблдонському турнірі 2022 року завершився поразкою титулованої американки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2022, жінки, 1/64 фіналу

Серена Вільямс – Тан – 1:2 (5:7, 6:1, 6:7)

У першому колі семиразовій переможниці трав'яного мейджора протистояла 115-та ракетка світу Армоні Тан. Француженка розпочала потужно, взявши два стартові гейми. У них же проявився і головний недолік у грі Вільямс – надлишок бажання, який вкупі з неоптимальними кондиціями часто заважав американці.

Так екс-лідерка рейтингу WTA перехопила ініціативу й вже вела 4:2, аж раптом почала помилятися, у "гойдалках" програла свою подачу й віддала перший сет (5:7). Зате в другій партії Вільямс реабілітувалася перед фанатами сповна.

Розпочала легендарна тенісистка з виграного всуху гейму. Далі впродовж 20 хвилин боролася за свій ключовий момент – брейк. Коли ж спротив Тан Вільямс-молодша таки зламала, то впевнено полетіла до перемоги в сеті. На цьому шляху суперниці вдалося взяти лише гейм.

Нарешті третій сет вийшов найрівнішим у матчі. Вільямс і Тан не давали одна одній відірватися в рахунку бодай на два пункти. Програвши по одній власній подачі, вони підійшли до фіналу протистояння з рахунком 4:4. Тут суперниці обмінялися брейками та довели справу до тай-брейку, де Вільямс взяла 4 очки поспіль, але потім пригальмувала й таки поступилася (7:10).

У наступному раунді Тан зустрінеться з іспанкою Саррою Соррібес Тормо. Та посіяна під 32-м номером і в 1/64 фіналу легко здолала американку Крістіну Макхейл (6:2, 6:1).

До слова, українка Ястремська програла румунці Богдан і покинула Вімблдонський турнір.

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