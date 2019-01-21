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Серена Вільямс перемогла першу ракетку світу на Australian Open

Новини » Спорт    21.01.2019 - 12:56
Серена Вільямс перемогла першу ракетку світу на Australian Open
Фото: Серена Вільямс (twitter.com/AustralianOpen)

Американська тенісистка сім разів перемагала в Мельбурні

Американська тенісистка Серена Вільямс вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open-2019) у Мельбурні. Про це повідомляється на сайті змагань.

23-кратна переможниця турнірів Grand Slam здолала першу ракетку світу Симону Халеп з Румунії - 6:1, 4:6, 6:4. Тенісистки провели на корті 1 годину 47 хвилин.

У наступному колі Серена зіграє проти чешки Кароліни Плішкова (WTA 7).

Відзначимо, що для американки цей чвертьфінал в Мельбурні стане 11 в кар'єрі. При цьому Вільямс сім разів вигравала Australian Open, останній раз - в 2017 році.

Нагадаємо, що в чвертьфінал турніру також вийшла українка Еліна Світоліна, яка зіграє проти четвертої ракетки світу Наомі Осаки з Японії.

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