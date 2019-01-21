Серена Вільямс перемогла першу ракетку світу на Australian Open

Фото: Серена Вільямс (twitter.com/AustralianOpen)

Американська тенісистка сім разів перемагала в Мельбурні

Американська тенісистка Серена Вільямс вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open-2019) у Мельбурні. Про це повідомляється на сайті змагань.

23-кратна переможниця турнірів Grand Slam здолала першу ракетку світу Симону Халеп з Румунії - 6:1, 4:6, 6:4. Тенісистки провели на корті 1 годину 47 хвилин.

У наступному колі Серена зіграє проти чешки Кароліни Плішкова (WTA 7).

Відзначимо, що для американки цей чвертьфінал в Мельбурні стане 11 в кар'єрі. При цьому Вільямс сім разів вигравала Australian Open, останній раз - в 2017 році.

Нагадаємо, що в чвертьфінал турніру також вийшла українка Еліна Світоліна, яка зіграє проти четвертої ракетки світу Наомі Осаки з Японії.