Серена Вільямс натякнула на участь у Вімблдоні-2022

Американка Серена Вільямс залишила зашифроване послання для своїх шанувальників із натяком на відновлення активних виступів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram спортсменки .

40-річна тенісистка, найімовірніше, візьме участь у Вімблдонському турнірі цьогоріч. Для легендарної американки сезон-2022, вочевидь, стартуватиме з трав'яних кортів.

"SW і SW19. Час настав. 2022. Побачимося там. Вперед", – загадково написала Вільямс.

Фанати тенісу вже розшифрували повідомлення американки. Отже, SW – ініціали Вільямс, SW19 – поштовий індекс Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету (організаторм Вімблдону). Окрім того, в графіку тенісистки з'явився турнір в Істборні – один зі звичних етапів підготовки до головного змагання на траві.

Хто така Серена Вільямс

Одна з найсильніших тенісисток в історії. Кар'єра американки розпочалася ще в 1995 році.

За цей час Вільямс-молодша здобула 73 титули. Зокрема, в її активі 23 кубки "Великого шолома". Вона 7 разів тріумфувала в Австралії, тричі – на "Ролан Гарросі", 7 разів на Вімблдоні, а також 6 разів на домашньому US Open.

Востаннє на корті Вільямс з'явилася минулого літа. Тоді американка теж заявилася на Вімблдон, але через травма знялася вже в першому колі.