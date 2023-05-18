В Средиземном море произошло землетрясение
Сегодня ночью, 18 мая, землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло в возле острова Крит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Директората по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
"Землетрясение произошло в 22.55 по центральноевропейскому времени, эпицентр землетрясения располагался на глубине 7,59 километра", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что эпицентр землетрясения располагался юго-западнее населенного пункта Муар, административной области Ираклион.
Ранее сообщалось, что 10 мая в префектуре Ишикава в Японии, которая пострадала от мощного землетрясения в начале месяца, снова были зафиксированы сильные подземные толчки.
Так, напомним, что 6 мая в центральной части Японии произошло сильное землетрясение, в результате которого по меньшей мере один человек погиб и 21 получили ранения, также ряд зданий обрушились.
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