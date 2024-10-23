Середняк УПЛ звільнив тренера: на його місце сватають екс-зірку збірної України

50-річний фахівець втратив посаду головного тренера "зелено-білих". Він працював із командою зі січня.

Долганський очолив "Ворсклу" посеред минулого сезону в статусі в. о. керманича полтавців. Новий сезон він розпочав у ролі повноцінного головного тренера. Однак, під його керівництвом "зелено-білі" здобули лише 2 перемоги в десяти турах і йдуть над зоною вильоту (9 очок).

За даними "ТаТоТаке", новим керманичем "Ворскли" стане Юрій Максимов. Він працював із полтавцями в 2019-2022 рр. Менеджмент "зелено-білих" нібито запропонував Долганському роль асистента в новому тренерському штабі.

Хто такий Юрій Максимов

Уродженець Херсона, вихованець місцевого "Кристала". На дорослому рівні дебютував у складі рідної команди. Пізніше грав за "Таврію" із Сімферополя, а в 1991 році перебрався до "Дніпра".

У складі "синьо-біло-блакитних" провів 3 роки. Посеред сезону 1994/95 перейшов у київське "Динамо". Зі столичним грандом завоював три чемпіонські титули. Наприкінці 1997-го за 750 тисяч доларів перейшов у бременський "Вердер".

У лавах "музик" за майже 4 роки провів 96 матчів у всіх турнірах (17 м'ячів, 7 асистів) і здобув Кубок Німеччини 1998/99. На схилі футбольної кар'єри грав за німецький "Вальдгоф", російський "Ростов", "Борисфен" із Борисполя, запорізький "Металург". У складі збірної України провів 27 поєдинків (5 голів).

Максимов-тренер розпочав асистентом у мінському "Динамо" в 2005 році. Пізніше працював головним у ЦСКА та "Оболоні", "Кривбасі", "Металурзі" Д, російській "Мордовії", казахському "Таразі", азербайджанській "Кешлі", "Ворсклі", "Звягелі" та "Дніпрі-1". Головні досягнення – переможець російської ФНЛ 2013/14, володар Кубка Азербайджану 2017/18, фіналіст Кубка України 2019/20.