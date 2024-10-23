Середняк УПЛ уволил тренера: на его место сватают экс-звезду сборной Украины

50-летний специалист потерял должность главного тренера "зелено-белых". Он работал с командой с января.

Долганский возглавил "Ворсклу" посреди прошлого сезона в статусе и. о. наставника полтавчан. Новый сезон он начал в качестве полноценного главного тренера. Однако под его руководством "зелено-белые" одержали лишь 2 победы в десяти турах и идут над зоной вылета (9 очков).

По данным "ТаТоТаке", новым наставником "Ворсклы" станет Юрий Максимов. Он работал с полтавчанами в 2019-2022 гг. Менеджмент "зелено-белых" якобы предложил долганскому роль ассистента в новом тренерском штабе.

Кто такой Юрий Максимов

Уроженец Херсона, воспитанник местного "Кристала". На взрослом уровне дебютировал в составе родной команды. Позже играл за "Таврию" из Симферополя, а в 1991 году перебрался в "Днепр".

В составе "сине-бело-голубых" провел 3 года. Посреди сезона 1994/95 перешел в киевское "Динамо". Со столичным грандом завоевал три чемпионских титула. В конце 1997-го за 750 тысяч долларов перешел в бременский "Вердер".

В рядах "музыкантов" за почти 4 года провел 96 матчей во всех турнирах (17 мячей, 7 ассистов) и завоевал Кубок Германии 1998/99. На склоне футбольной карьеры играл за немецкий "Вальдхоф", российский "Ростов", "Борисфен" из Борисполя, запорожский "Металлург". В составе сборной Украины провел 27 поединков (5 голов).

Максимов-тренер начал ассистентом в минском "Динамо" в 2005 году. Позже работал главным в ЦСКА и "Оболони", "Кривбассе", "Металлурге" Д, российской "Мордовии", казахском "Таразе", азербайджанской "Кешле", "Ворскле", "Звягеле" и "Днепре-1". Главные достижения – победитель российской ФНЛ 2013/14, обладатель Кубка Азербайджана 2017/18, финалист Кубка Украины 2019/20.