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Середняк УПЛ звільнив головного тренера за добу до матчу

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Харків, Неділя 23 жовтня 2022 10:53
Середняк УПЛ звільнив головного тренера за добу до матчу Фото: Валерій Кривенцов втратив роботу в "Металісті 1925" (facebook.com/metalist1925kh)
Автор: Антон Федорців

Несподіване рішення звільнити Валерія Кривенцова з посади керманича команди ухвалило керівництво харківського "Металіста 1925".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

49-річний фахівець покинув посаду головного тренера "жовто-синіх". На цей момент харків'яни перебувають на 10-й сходинці в Прем'єр-лізі.

Кривенцов пішов із "Металіста 1925" разом зі своїм тренерським штабом. Без роботи залишилися асистенти керманича – Євген Котов і Олександр Коваль. Звільнений тренер працював із харків'янами від серпня 2020-го та підняв їх до УПЛ із Першої ліги.

Прем'єрний, перерваний повномасштабним вторгненням РФ до України, сезон 2021/22 "Металіст 1925" завершив десятим. У нинішньому ж здобув 2 перемоги та 3 нічиї в семи матчах Прем'єр-ліги. До матчу з "Рухом" 23 жовтня команду готуватимуть Едмар і Олег Голодюк.

Відставка Кривенцова – перша в нинішньому сезоні УПЛ. Про можливі звільнення в інших клубах вищого дивізіону розмови точилися лише на рівні чуток.

До слова, напередодні "Олександрія" впевнено здолала "Львів" на старті 9-го туру УПЛ.

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