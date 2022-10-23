Середняк УПЛ уволил главного тренера за сутки до матча

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

49-летний специалист покинул пост главного тренера "желто-синих". На данный момент харьковчане идут на 10-й строчке в Премьер-лиге.

Кривенцов ушел из "Металлиста 1925" вместе со своим тренерским штабом. Без работы остались ассистенты наставника – Евгений Котов и Александр Коваль. Уволенный тренер работал с харьковчанами с августа 2020-го и поднял их в УПЛ из Первой лиги.

Премьерный, прерванный полномасштабным вторжением РФ в Украину, сезон 2021/22 "Металлист 1925" завершил десятым. В нынешнем же одержал 2 победы и 3 ничьих в семи матчах Премьер-лиги. К матчу с "Рухом" 23 октября команду будут готовить Эдмар и Олег Голодюк.

Отставка Кривенцова – первая в нынешнем сезоне УПЛ. О возможных увольнениях в других клубах высшего дивизиона разговоры шли только на уровне слухов.