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Середняк УПЛ зробив легенду клубу тренером команди

Фото: Сергій Долганський повернувся до "Ворскли" в 2019 році (vorskla.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Керівництво полтавської "Ворскли" визначилося з виконувачем обов'язків головного тренера команди після переходу Віктора Скрипника в харківський "Металіст 1925".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

Сергій Долганський – новий керманич "біло-зелених". Культова фігура в історії полтавців пішов на підвищення з посади тренера воротарів.

49-річний фахівець готуватиме "Ворсклу" до весняної частини сезону. Імена його помічників оголосять згодом. У тренерській структурі "біло-зелених" Долганський почав працювати ще влітку 2019 року. Він входив до штабів Віталія Косовського, Юрія Максимова та Віктора Скрипника.

На зимову паузу "Ворскла" пішла на 7-й сходинці Прем'єр-ліги. Полтавський колектив набрав 23 очки. Підопічні Долганського також пробилися у півфінал Кубка України.

Хто такий Сергій Долганський

Уродженець Рівненщини, на дорослому рівні дебютував у головній команді області – "Вересі". Пізніше захищав кольори харківського "Металіста", одеського "Чорноморця", криворізького "Кривбаса" та столичного ЦСКА.

На початку 2001 року вперше опинився в складі "Ворскли" та став основним воротарем полтавців. Із перервами на перебування в донецьких "Шахтарі" та "Металурзі" виступав за "біло-зелених" до 2013-го. Завоював із командою Кубок України 2008/09.

Загалом у головній команді кар'єри провів 243 матчі в усіх турнірах, 82 із яких – без пропущених м'ячів. У 1993 році зіграв 6 поєдинків у складі молодіжної збірної України.

Нагадаємо, напередодні склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.

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