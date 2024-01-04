Середняк УПЛ зробив легенду клубу тренером команди

Керівництво полтавської "Ворскли" визначилося з виконувачем обов'язків головного тренера команди після переходу Віктора Скрипника в харківський "Металіст 1925".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.
Сергій Долганський – новий керманич "біло-зелених". Культова фігура в історії полтавців пішов на підвищення з посади тренера воротарів.
49-річний фахівець готуватиме "Ворсклу" до весняної частини сезону. Імена його помічників оголосять згодом. У тренерській структурі "біло-зелених" Долганський почав працювати ще влітку 2019 року. Він входив до штабів Віталія Косовського, Юрія Максимова та Віктора Скрипника.
На зимову паузу "Ворскла" пішла на 7-й сходинці Прем'єр-ліги. Полтавський колектив набрав 23 очки. Підопічні Долганського також пробилися у півфінал Кубка України.
Уродженець Рівненщини, на дорослому рівні дебютував у головній команді області – "Вересі". Пізніше захищав кольори харківського "Металіста", одеського "Чорноморця", криворізького "Кривбаса" та столичного ЦСКА.
На початку 2001 року вперше опинився в складі "Ворскли" та став основним воротарем полтавців. Із перервами на перебування в донецьких "Шахтарі" та "Металурзі" виступав за "біло-зелених" до 2013-го. Завоював із командою Кубок України 2008/09.
Загалом у головній команді кар'єри провів 243 матчі в усіх турнірах, 82 із яких – без пропущених м'ячів. У 1993 році зіграв 6 поєдинків у складі молодіжної збірної України.
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