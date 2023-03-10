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Середняк УПЛ змінив стадіон на друге коло чемпіонату України

Фото: "Рух" приймав суперників на стадіоні "Україна" (fcrukh.com)
Автор: Антон Федорців

У другому колі вітчизняної першості львівський "Рух" вирішив грати домашні матчі на іншій місцевій арені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Команда під керівництвом Леоніда Кучука гратиме на "Арені Львів". Керівництво "жовто-чорних" підписало орендну угоду з менеджментом стадіону.

На "Арені Львів" відбудеться вже найближчий поєдинок "рухівців". У гості до середняка чемпіонату приїде ковалівський "Колос". Матч 17-го туру призначений на неділю, 12 березня. Старт зустрічі запланований на 13:00.

У нинішньому сезоні "Рух" кілька разів грав на "Арені Львів". Зокрема, у 6-му турі львів'яни зіграли номінально виїзний поєдинок проти київського "Динамо" (0:3). Ще тричі "жовто-чорні" приймали там гостей. Домашньою ж ареною у першому колі Прем'єр-ліги для "Руха" був стадіон "Україна".

Наразі в УПЛ львів'яни посідають 10-те місце. Підопічні Кучука набрали 17 очок. "Рух" лише на один пункт випереджає харківський "Металіст", який іде в зоні перехідних матчів.

До слова, напередодні "Шахтар" розписав нічию з "Фейєнордом" у 1/8 фіналу Ліги Європи.

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