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Середняк УПЛ возобновит выступления на родном стадионе: известны термины

Фото: "Верес" перед матчем УПЛ против "Черноморца" (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Руководство ровненского "Вереса" анонсировало возвращение команды в родной город. Вынужденная пауза в выступлениях на своей арене длилась свыше 5 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Красно-черные" сыграют матч 5-го тура Премьер-лиги в Киеве. Поединок против львовского "Руха" примет местный стадион "Авангард". Базовая дата тура – 1 октября.

Для "Вереса" отчетный матч станет первым на родной арене с мая 2017 года. Тогда ровенчане еще выступали в Первой лиге. С тех пор на "Авангарде" продолжалась реконструкция, а команда вынуждена была играть домашние матчи в других городах – Львове и Луцке.

В сезоне 2022/23 "Верес" провел 4 поединка. Все они были выездными для завершения работ на домашнем стадионе. Правда, из соображений безопасности все матчи УПЛ пока проходят без зрителей. Ровненская область пополнит список регионов, принимающих матчи высшего дивизиона. В него входят Киев и область, Закарпатская, Львовская и часть Кировоградской областей.

На выходных "Верес" минимально одолел "Кривбасс" в 4-м туре первенства. Единственный гол за ровенчан оформил Дахновский. На старте Премьер-лиги "Верес" одержал три победы и занимает 6 место в чемпионате, имея в активе 9 очков.

К слову, украинская Премьер-лига назначила матч чемпионата Украины посреди международной паузы.

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