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Середняк УПЛ провів "народний відбір" новачків: три переможці поборються за контракт

Фото: Юрій Вірт отримав у розпорядження трьох потенційних новачків (facebook.com/veres.club)
Автор: Антон Федорців

Про завершення відкритого відбору футболістів відрапортував рівненський "Верес". Через селекційне сито пройшов 921 претендент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Тренерський штаб десятої команди Прем'єр-ліги визначився з трьома переможцями конкурсу. Із 18 січня вони розпочнуть тренування з першою командою "Вереса".

Лави колективу Юрія Вірта поповнять Іван Мруга, Влад Тишинінов і Павло Березянський. Вони найбільше вразили під час чотириденного відбору, який організували на синтетичних полях тренувальної бази "Вереса" та стадіоні "Імпульс". Учасники конкурсу змагалися в п'яти вправах: обіграш один в один, "квадрат", удари на техніку, ведення м'яча на швидкості та двостороння гра.

Заявки на "народний відбір" подали і аматори, і професіонали. Зокрема, певний досвід мають і переможця. Тишинінов колись захищав кольори "Тростянця" в Другій лізі, а Березянський виступав у першоліговому "Миколаєві" в сезоні 2020/21. Мруга натомість виховувався в структурі київського "Динамо".

Перше коло УПЛ "Верес" завершив на 10-й сходинці. Рівняни набрали 17 очок і закінчили осінню частину чемпіонату серією з чотирьох поразок поспіль. Зате розпочала сезон команда Вірта з трьох перемог у чотирьох турах.

До слова, київське "Динамо" продало вінгера Циганкова в чемпіонат Іспанії.

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