RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Середняк УПЛ провел "народный отбор" новичков: три победителя будут бороться за контракт

Фото: Юрий Вирт получил в распоряжение трех потенциальных новичков (facebook.com/veres.club)
Автор: Антон Федорцив

О завершении открытого отбора футболистов отрапортовал ровненский "Верес". Через селекционное сито прошел 921 претендент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Тренерский штаб десятой команды Премьер-лиги определился с тремя победителями конкурса. С 18 января, они начнут тренировки с первой командой "Вереса".

Ряды коллектива Юрия Вирта пополнят Иван Мруга, Влад Тишининов и Павел Березянский. Они больше всего поразили во время четырехдневного отбора, организованного на синтетических полях тренировочной базы "Вереса" и стадиона "Импульс". Участники конкурса соревновались в пяти упражнениях: обыгрыш один в один, "квадрат", удары на технику, ведение мяча на скорости и двусторонняя игра.

Заявки на "народный отбор" подали и любители, и профессионалы. В частности, определенный опыт есть и победитель. Тишининов когда-то защищал цвета "Тростянца" во Второй лиге, а Березянский выступал в перволиговом "Николаеве" в сезоне 2020/21. Мруга воспитывался в структуре киевского "Динамо".

Первый круг УПЛ "Верес" завершил на 10-й строчке. Ровенчане набрали 17 очков и закончили осеннюю часть чемпионата серией из четырех поражений подряд. Зато начала сезон команда Вирта с трех побед в четырех турах.

К слову, киевское "Динамо" продало вингера Цыганкова в чемпионат Испании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВересУПЛЧемпионат Украины