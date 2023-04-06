Середняк УПЛ продав таланта в чемпіонат Англії

17-річний нападник перебрався в англійський "Сандерленд". Спочатку він виступатиме в молодіжній команді "чорних котів".

Уродженець Криму Тутєров ще не встиг дебютувати на дорослому рівні. У 15 він почав виступати в складі команди U-19 "Колоса". У нинішньому сезоні форвард провів 15 матчів у Чемпіонаті юнацьких команд Прем'єр-ліги, в яких забив 7 м'ячів. Загалом на цьому рівні – 31 поєдинок, 8 голів.

У сезоні 2022/23 Тутєров двічі потрапив до заявки першої команди "Колоса". Матчі УПЛ проти київського "Динамо" та полтавської "Ворскли" він розпочав на лаві запасних. Щоправда, на полі так і не з'явився.

Що відомо про "Сандерленд"

Англійський клуб із однойменного міста, заснований у 1879 році. "Чорні коти" – 6-разовий чемпіон Англії, дворазовий володар Кубка Англії, тріумфатор Суперкубка Англії-1936.

Загалом в еліті англійського футболу "Сандерленд" відіграв 87 сезонів, зокрема 16 кампаній у Прем'єр-лізі. Найвище досягнення в АПЛ – 7-ме місце (1999/2000, 2000/01). Вилетів до Чемпіоншипа після сезону 2016/17. Ще за рік опустився до Ліги 1, з якої повернувся перед нинішнім сезоном.

Головним тренером "чорних котів" від серпня працює Тоні Маубрей. Наразі "Сандерленд" посідає 12-те місце. Найпринциповіші опоненти – "Ньюкасл" і "Мідлсбро".