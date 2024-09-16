Середняк УПЛ підписав збірника з Європи

24-річний центрбек став черговим новачком "хліборобів". У чемпіонат України він перебрався з косовської Суперліги.

Краснічі підписав із "Колосом" контракт на 2 роки. У складі нової команди оборонець виступатиме під 16-м номером. Трансфер косовара коштував орієнтовно 300 тисяч євро.

У нинішньому сезоні Краснічі встиг зіграти 8 поєдинків у всіх турнірах за "Ллапі". Окрім того, центрбек провів 8 матчів у складі збірної Косова. Раніше він виступав за косовські клуби "Фуше Косова" та "Кастріот".

"Колос" у сезоні 2024/25

"Хлібороби" стартували в Прем'єр-лізі з двох нічиїх – київською "Оболонню" (2:2) та петровським "Інгульцем". Далі ковалівці зазнали трьох поразок поспіль.

"Колос" мінімально програв одеському "Чорноморцю" і рівненському "Вересу". У рамках 5-го туру команда Олександр Поздєєва поступилася "Олександрії" (1:2). Найкращий бомбардир команди – Андрій Цуріков (2 м'ячі).

Окрім того, "хлібороби" вилетіли з Кубка України. Ковалівці в серії пенальті поступилися "Оболоні" в 1/16 фіналу.