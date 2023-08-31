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Середняк УПЛ несподівано продав лідера команди до Першої ліги

Фото: Владислав Бабогло перебрався до Львова (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Антон Федорців

Керівництво "Олександрії" прийняло пропозицію львівських "Карпат" щодо продажу оборонця Владислава Бабогла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Жовто-чорні" попрощалися з лідером команди. Центрбек збірної Молдови продовжить кар'єру в лавах лідера Першої ліги.

Бабогло підписав із "левами" контракт на 3 роки. "Карпати" віддали за іменитого новачка 585 тисяч євро. За понад п'ять років у футболці "Олександрії" оборонець провів 111 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів.

У червні Бабогло дебютував у складі національної команди Молдови. Вихованець одеського "Чорноморця" виступав у складі української молодіжки (7 матчів, 1 гол), але народився в молдовському селі Копчак. У дитинстві переїхав із батьками до Одеси.

Що відомо про "Карпати"

Відроджений у 2020 році клуб зі Львова. Юридично не є правонаступником заснованої в 1963-му команди, але веде свій літопис із того часу.

Генеральним директором нового клубу став легендарний футболіст Степан Юрчишин. Натомість засновником ТОВ "ФК "Карпати" стало аграрне підприємство "Західний Буг". Внесок ПП у статутний капітал клубу склав 1 млн гривень.

"Леви" дійшли з аматорів до Першої ліги за 2 роки. У сезоні 2022/23 команда під керівництвом Андрія Тлумака не виконала завдання з виходу до Прем'єр-ліги, посівши 5-те місце в чемпіонській групі. Влітку "Карпати" очолив Мирон Маркевич.

До слова, раніше пригадали досягнення Маркевича в ролі тренера "Карпат", "Металіста" та "Дніпра".

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