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Середняк УПЛ неожиданно продал лидера команды в Первую лигу

Фото: Владислав Бабогло перебрался во Львов (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Антон Федорцив

Руководство "Александрии" приняло предложение львовских "Карпат" о продаже защитника Владислава Бабогло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Желто-черные" простились с лидером команды. Центрбек сборной Молдовы продолжит карьеру в рядах лидера Первой лиги.

Бабогло подписал со "львами" контракт на 3 года. "Карпаты" отдали за именитого новичка 585 тысяч евро. За пять лет в футболке "Александрии" защитник провел 111 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.

В июне Бабогло дебютировал в составе национальной команды Молдовы. Воспитанник одесского "Черноморца" выступал в составе украинской молодежки (7 матчей, 1 гол), но родился в молдовском селе Копчак. В детстве переехал с родителями в Одессу.

Что известно о "Карпатах"

Возрожденный в 2020 году клуб со Львова. Юридически не является правопреемником основанной в 1963-м команды, но ведет свою летопись с тех пор.

Генеральным директором нового клуба стал легендарный футболист Степан Юрчишин. Учредителем ООО "ФК "Карпаты" стало аграрное предприятие "Западный Буг". Взнос ЧП в уставной капитал клуба составил 1 млн гривен.

"Львы" дошли с любителей до Первой лиги за 2 года. В сезоне 2022/23 команда под руководством Андрея Тлумака не выполнила задачу по выходу в Премьер-лигу, заняв 5-е место в чемпионской группе. Летом "Карпаты" возглавил Мирон Маркевич.

К слову, ранее вспомнили достижения Маркевича в качестве тренера "Карпат", "Металлиста" и "Днепра".

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