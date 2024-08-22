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Іменитий середняк Суперліги змінив головного тренера

Фото: Георгій Ступенчук вдруге очолив "Мавп" (mavpabasket.com)
Автор: Антон Федорців

Керівництво "Черкаських Мавп" перед стартом нового сезону баскетбольної Суперліги повернуло Георгія Ступенчука на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

59-річний фахівець отримав роль головного тренера "Мавп". Він працював із колективом у сезоні 2022/23.

Ступенчук вдруге очолив черкащан. Натомість Артем Сліпенчук завершив співпрацю з клубом після півторарічного періоду на посаді головного тренера. Другим тренером команди залишиться Дмитро Нагорний.

До структури "Мавп" Ступенчук приєднався в 2018 році. Раніше він працював із "Дніпром", кам'янським "ДніпроАзотом", "Кіровоградом" і "Золотим Віком" із Кропивницького. Також тренував у Бахрейні.

Що відомо про "Черкаські Мавпи"

Заснований у 2003 році клуб. Перша назва – "Рятівник-Черкаси", а сучасну отримав у 2004-му.

У сезоні 2004/05 завоювали путівку до Суперліги. Кампанію 2008/09 черкащани провели в альтернативній Українській баскетбольній лізі (4-те місце), а два наступні роки – у Вищій лізі. Найвищим досягненням "Мавп" став чемпіонський титул за підсумками сезону 2017/18.

У кампанії 2023/24 команда дійшла до півфіналу плей-офф Суперліги, де драматично поступилася "Дніпру" (1:2 у серії). Натомість бронзові нагороди "Мавпи" програли "Київ-Баскету".

До слова, раніше пригадали спортивну смерть чемпіонів української Суперліги.

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