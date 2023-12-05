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Середняк Прем'єр-ліги повернув українця зі США

Олександрія, Вівторок 05 грудня 2023 13:56
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Середняк Прем'єр-ліги повернув українця зі США Фото: Денис Костишин (ліворуч) провів за океаном один сезон (facebook.com/EPLocomotiveFC)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний півзахисник Денис Костишин повернеться до "Олександрії" з американського "Ель-Пасо Локомотива".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

26-річний українець вирішив повернутися на батьківщину. Сезон-2023 він провів у USL Championship – другому за силою американському дивізіоні після МЛС (34 матчі, 4 голи, 3 асисти).

Костишин одягне футболку "містян" у січні. Контракт із "Олександрією" хавбек уклав до літа 2025 року. Кольори команди Руслана Ротаня він уже захищав у першій половині минулого сезону (3 матчі, 1 гол).

Уродженець Хмельницького Костишин виховувався в структурах київського "Динамо" та старого "Дніпра". На професіональному рівні дебютував за останніх у сезоні 2016/17. Найдовший період ігрової кар'єри провів у ковалівському "Колосі" (2018-2022 рр.), де грав під керівництвом батька – Руслана Костишина.

"Олександрія" у сезоні 2023/24

"Жовто-чорні" провели 15 матчів у чемпіонаті України. Підопічні Руслана Ротаня здобули лише 3 перемоги в Прем'єр-лізі, а внічию звели ще 4 поєдинки.

Наразі "Олександрія" йде на 13-й сходинці в УПЛ. Від зони вильоту до Першої ліги олександрійці відірвалися всього на два пункти. Останній матч 2023 року "містяни" зіграють 11 грудня проти харківського "Металіста 1925".

У рамках Кубка України "Олександрія" дійшла до чвертьфіналу. Там олександрійці поступилися житомирському "Поліссю" в серії пенальті.

До слова, українець Чеберко пробився у фінал плей-офф МЛС у складі "Коламбус Крю".

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