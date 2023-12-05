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Середняк Премьер-лиги вернул украинца из США

Александрия, Вторник 05 декабря 2023 13:56
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Середняк Премьер-лиги вернул украинца из США Фото: Денис Костишин (слева) провел за океаном один сезон (facebook.com/EPLocomotiveFC)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий полузащитник Денис Костышин вернется в "Александрию" из американского "Эль-Пасо Локомотива".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

26-летний украинец решил вернуться на родину. Сезон-2023 он провел в USL Championship – втором по силе американском дивизионе после МЛС (34 матча, 4 гола, 3 ассиста).

Костышин наденет футболку "горожан" в январе. Контракт с "Александрией" хавбек заключил до лета 2025 года. Цвета команды Руслана Ротаня он уже защищал в первой половине прошлого сезона (3 матча, 1 гол).

Уроженец Хмельницкого Костышин воспитывался в структурах киевского "Динамо" и старого "Днепра". На профессиональном уровне дебютировал за последних в сезоне 2016/17. Длинный период игровой карьеры провел в ковалевском "Колосе" (2018-2022 гг.), где играл под руководством отца – Руслана Костышина.

"Александрия" в сезоне 2023/24

"Желто-черные" провели 15 матчей в чемпионате Украины. Подопечные Руслана Ротаня одержали всего 3 победы в Премьер-лиге, а вничью сыграли еще 4 поединка.

В данный момент "Александрия" идет на 13-й строчке в УПЛ. От зоны вылета в Первую лигу александрийцы оторвались всего на два пункта. Последний матч 2023 года "горожане" сыграют 11 декабря против харьковского "Металлиста 1925".

В рамках Кубка Украины "Александрия" дошла до четвертьфинала. Там александрийцы уступили житомирскому "Полесью" в серии пенальти.

К слову, украинец Чеберко пробился в финал плей-офф МЛС в составе "Коламбус Крю".

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