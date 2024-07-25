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Середняк Формули-1 змінив другого пілота на сезон-2025

Фото: Естебан Окон продовжить виступи в Королеві автоспорту (formula1.com)
Автор: Антон Федорців

Французький гонщик Естебан Окон перейде з "Альпін" до "Хааса" в наступному сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X стайні.

Американська стайня вирішила попрощатися з Кевіном Магнуссеном. Данець захищав кольори "Хааса" в 2017-2020 рр. та з 2022-го й до кінця поточного сезону.

Окон уклав із новою командою кількарічний контракт. Він став другим новачком "Хааса" після Олівера Бермана. Молодий британець замінить німецького пілота Ніко Хюлькенберга, який приєднається до "Ауді".

У нинішньому сезоні Окон набрав 3 очки, а Магнуссен – на два пункти більше. Натомість Хюлькенберг завоював аж 22 залікові бали.

Хто такий Естебан Окон

Уродженець Нормандії, у 10 років почав займатися картингом. Завоював чемпіонські титули європейської Формули-3 та GP3 Series на юнацькому рівні.

До F1 потрапив у статусі тест-пілота "Лотуса", який незабаром трансформувався в "Рено". Посеред сезону-2016 дебютував у Королеві автоспорту за кермом "Манора" (9 гран-прі). Наступні два роки провів у "Форс Індії", а в 2020-му повернувся до "Рено", що згодом став "Альпін".

У сезоні-2021 сенсаційно тріумфував на Гран-прі Угорщини з восьмої позиції на старті. Загалом провів 146 гран-прі та тричі піднімався на подіум.

До слова, австралієць Піастрі оформив дебютну перемогу в F1 на Гран-прі Угорщини.

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Формула-1