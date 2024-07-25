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Середняк Формулы-1 сменил второго пилота на сезон-2025

Фото: Эстебан Окон продолжит выступления в Королеве автоспорта (formula1.com)
Автор: Антон Федорцив

Французский гонщик Эстебан Окон перейдет из "Альпин" в "Хаас" в следующем сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X конюшни.

Американская конюшня решила попрощаться с Кевином Магнуссеном. Датчанин защищал цвета "Хааса" в 2017-2020 гг. и с 2022-го и до конца текущего сезона.

Окон заключил с новой командой многолетний контракт. Он стал вторым новичком "Хааса" после Оливера Бермана. Молодой британец заменит немецкого пилота Нико Хюлькенберга, который присоединится к "Ауди".

В нынешнем сезоне Окон набрал 3 очка, а Магнуссен – на два пункта больше. В свою очередь Хюлькенберг завоевал аж 22 зачетных балла.

Кто такой Эстебан Окон

Уроженец Нормандии, в 10 лет начал заниматься картингом. Завоевал чемпионские титулы европейской Формулы-3 и GP3 Series на юношеском уровне.

В F1 попал в статусе тест-пилота "Лотуса", который вскоре трансформировался в "Рено". Посреди сезона-2016 дебютировал в Королеве автоспорта за рулем "Манора" (9 гран-при). Следующие два года провел в "Форс Индии", а в 2020-м вернулся в "Рено", впоследствии ставший "Альпин".

В сезоне-2021 сенсационно триумфовал на Гран-при Венгрии с восьмой позиции на старте. В общей сложности провел 146 гран-при и трижды поднимался на подиум.

К слову, австралиец Пиастри оформил дебютную победу в F1 на Гран-при Венгрии.

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Формула-1